Russell schnappt Verstappen die Tagesbestzeit weg

George Russell hat seinem Rivalen Max Verstappen zum Abschluss der Formel-1-Testfahrten in Bahrain die Tagesbestzeit entrissen. Der Mercedes-Pilot drehte kurz vor Ende der Nachmittagssession die schnellste Runde, an die am Donnerstag aufgestellte Bestzeit des spanischen Williams-Piloten Carlos Sainz kam Russell jedoch nicht heran.

Die Saison startet am 16. März beim Großen Preis von Australien in Melbourne. Bei den Testfahrten machten Ferrari und McLaren insgesamt den stärksten Eindruck, auch wenn die Teams verschiedene Dinge durchspielten und nicht die Zeitenjagd im Vordergrund stand. Am fleißigsten war am Freitag Alexander Albon (Thailand), der im Williams 137 Runden drehte.

McLaren und Ferrari Teams hatten sich in der vergangenen Saison ein enges Duell um die Konstrukteurs-WM geliefert. Am Ende holte McLaren diesen Titel erstmals seit 1998. Auch Red Bull und Mercedes wirken stabil, hatten aber zumindest kleinere Probleme. Nico Hülkenberg, einziger Deutscher im Feld, konnte mit seinem Sauber nicht mit der Spitze mithalten. Er beendete den letzten Testtag als 14. und war etwas mehr als zwei Sekunden langsamer als Russell.

Am Freitag hatte Verstappen bis kurz vor Schluss an der Spitze gelegen. Der Weltmeister beendet die Tests allerdings nun, ohne in einer Session Schnellster gewesen zu sein. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hinterließ bei seinen ersten offiziellen Auftritten für Ferrari einen guten Eindruck, diesmal wurde der Brite Sechster.