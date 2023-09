Sauber-Team bestätigt: Bottas und Zhou bleiben für 2024!

Anzeige

Das Sauber-Team, das in der Formel-1-Saison 2023 unter dem Namen Alfa Romeo an den Start geht, hat am Donnerstag in Singapur seine Fahrerpaarung für die Saison 2024 bestätigt. Neben Valtteri Bottas, dessen Verbleib bei den Schweizern als Formsache galt, ist jetzt auch die Zukunft des Chinesen Guanyu Zhou geklärt, der ein weiteres Jahr für Sauber fahren wird.

Außerdem hat das Team den derzeit Führenden der Formel-2-Meisterschaft, Theo Pourchaire, ein weiteres Jahr als Test- und Ersatzfahrer bestätigt. Pourchaire darf 2024, sollte er die Meisterschaft gewinnen, allerdings kein Parallelprogramm in der Formel 2 fahren.

"Die Entscheidung, unsere Reise mit einem unveränderten Fahreraufgebot fortzusetzen, ist ein Beweis für die Investitionen, die wir in unser Projekt getätigt haben", sagt Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi.

"In der Formel 1 ändert sich nichts von heute auf morgen, und wir haben uns bewusst dafür entschieden, uns auf Stabilität zu konzentrieren und unser Team in dieser wichtigen Übergangsphase gemeinsam weiter aufzubauen."

"Valtteri und Zhou sind Fahrer von bekanntem Talent und Können, und sie arbeiten wirklich gut zusammen. Sie sind gut aufeinander abgestimmt und können sich gegenseitig pushen. Valtteri hat innerhalb des Teams eine echte Führungsrolle übernommen und uns alle zu Höchstleistungen angespornt. Zhou hat in den letzten beiden Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht, und wir erwarten, dass er diesen Weg 2024 fortsetzen wird."

"Jetzt liegt der Staffelstab wieder bei uns: Wir müssen beiden Fahrern ein gutes Auto zur Verfügung stellen und ihnen die besten Voraussetzungen für ihre Leistung bieten."

Die Zusage für Zhou bedeutet, dass er im nächsten Jahr endlich die Chance bekommt, in seinem Heimatland zu fahren, nachdem die Coronaviruspandemie dazu geführt hatte, dass die Veranstaltung in Schanghai von 2020 bis 2023 nicht im Kalender stand.

"Es ist immer ein großartiges Gefühl, wieder beim Team zu unterschreiben, besonders wenn man weiß, wie sich die Dinge entwickeln", sagt er. "Ich bin stolz darauf, Teil von Alfa Romeo zu sein, und bin dankbar für ihr Vertrauen."

"Ich habe vom ersten Tag an extrem hart gearbeitet und bin unglaublich motiviert, dies auch weiterhin jeden Tag zu tun. Mein Verhältnis zu Valtteri ist wirklich gut, und wir arbeiten eng zusammen mit dem Team, um alle voranzubringen."

"Ich freue mich auch sehr auf die Gelegenheit, endlich mit meinem Team in China vor meinem Heimpublikum zu fahren. Das wird ein großartiger Moment, und ich bin stolz darauf, ihn mit all denen teilen zu können, die mich unterstützt haben."

Bottas betont, dass das Team auf dem Weg in die Audi-Ära gute Fortschritte macht, auch wenn es in diesem Jahr auf der Strecke mit der Leistung zu kämpfen hat: "Ich habe das Gefühl, dass wir eine aufregende Reise vor uns haben, deshalb bin ich glücklich und dankbar, dass ich auf das Jahr 2024 blicken kann, weil ich weiß, wie sich das Team entwickelt", sagt der Finne.

"In unserer Mannschaft herrscht eine gute Atmosphäre, ich verstehe mich gut mit Zhou, und wir beide treiben uns gegenseitig an, uns zu verbessern. Hinter den Kulissen, in Hinwil und darüber hinaus, wird eine beeindruckende Menge an Arbeit geleistet, und jetzt, da die Aufstellung für das nächste Jahr feststeht, können wir uns voll und ganz darauf konzentrieren, uns zu verbessern, was bereits an diesem Wochenende in Singapur beginnt."

"Jeder Schritt nach vorn, den wir machen, ist ein Schritt nach vorn für dieses und nächstes Jahr, also sind wir motiviert, jedes Mal, wenn wir an der Strecke oder in der Fabrik sind, alles zu geben."