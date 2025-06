Schwieriger Ferrari-Start: Hamilton stärkt Vasseur

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich trotz seines schwierigen Starts bei Ferrari demonstrativ vor den Rennstall und Teamchef Fred Vasseur gestellt. Gerüchte über eine mögliche Entlassung des Franzosen seien "Unsinn", zudem habe der Brite an seiner Entscheidung zur Scuderia zu wechseln, "keinen Zweifel. Also hört bitte auf, Dinge zu erfinden", sagte Hamilton vor dem Großen Preis von Kanada am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Sky). Er glaube fest daran, "dass Fred derjenige ist, der uns an die Spitze führen kann."