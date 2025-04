Sebastian Vettel: Motorsport-Comeback als Fahrer ausgeschlossen?

Sebastian Vettel ist am Saisonende 2022 aus der Formel 1 zurückgetreten. Seither halten sich Spekulationen, der viermalige Weltmeister könnte sein Comeback geben - in der "Königsklasse" oder anderswo. Vettel selbst äußerte öffentlich Interesse an einer Teilnahme an den 24 Stunden von Le Mans mit Porsche - bislang jedoch ohne Umsetzung.

Vielleicht bleibt es für Vettel permanent bei der Rolle des Zuschauers - mit gelegentlichen Motorsport-Ausflügen wie beim Race of Champions. Im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse" mit Peter Hardenacke und dem früheren Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher machte Vettel eine entsprechende Andeutung.

Er sagte laut Bild: "Meine Kinder haben mir gesagt, ich darf nicht mehr Rennen fahren, weil sie es so mögen, dass ich da bin. Das ist natürlich wunderbar, so etwas zu hören."

Familienzeit war eines von Vettels erklärten Zielen beim Ausstieg aus der Formel 1 Ende 2022. Seither hat der 53-malige Grand-Prix-Sieger wiederholt betont, wie sehr er es schätze, seine Kinder aufwachsen zu sehen.

Könnte Vettel also auf anderem Wege in den Motorsport zurückkehren? Sein früherer Förderer Helmut Marko sieht in Vettel einen potenziellen Nachfolger als Sportchef bei Red Bull. Er halte Vettel für die "ideale" Besetzung, sagte Marko kürzlich. Einzig eine Reaktion von Vettel steht noch aus.

Nach seinem Rücktritt zog sich der Ex-Champion weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück und zeigte sich nur noch gelegentlich bei Rennwochenenden oder Veranstaltungen - meist, um für seine neuen Projekte in Sachen Umweltschutz oder Nachhaltigkeit zu werben, aber auch in Erinnerung von Rennlegenden wie Ayrton Senna.

Könnte bald mehr daraus werden? 2024 hatte Vettel betont, er "habe noch ein bisschen was vor, auch im Rahmen der Formel 1", ohne aber konkreter zu werden. Bereits 2020 hatte Vettel erklärt, er stehe einer möglichen Rolle als Formel-1-Teamchef "offen gegenüber". Mehr als ein "Vielleicht" gab es damals aber nicht von ihm. Wichtig war Vettel aber stets: "Glücklich und zufrieden sein."