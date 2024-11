Sebastian Vettel sieht sich "ziemlich sicher nicht" mehr in der Formel 1

Kehrt Sebastian Vettel bald aus seinem Motorsport-Ruhestand zurück und geht er dann vielleicht wieder in der Formel 1 an den Start? Diese Frage beschäftigt viele Fans. Nun gibt Vettel im Gespräch mit RTL, n-tv und sport.de eine Antwort darauf. Sie lautet: Er sehe sich "ziemlich sicher nicht" ein Comeback in der Formel 1 anstreben.

Was also hält die Zukunft stattdessen für Vettel bereit? Aktuell absolviert der viermalige Formel-1-Weltmeister eine landwirtschaftliche Ausbildung, kann sich aber vorstellen, "vielleicht in ein anderes Rennauto zu steigen". Konkreter wird Vettel an dieser Stelle nicht.

Allerdings hält er fest: Wenn er in den aktiven Motorsport zurückkehre, dann "nicht [mit] der gleichen Intensität wie in der Vergangenheit", als er als Formel-1-Fahrer teilweise über 20 Rennwochenenden pro Jahr zu absolvieren hatte.

Das könnte zum Beispiel auf ein Engagement auf der Langstrecke hindeuten. Vettel selbst hat in der Vergangenheit mit dem Gedanken gespielt, bei den 24 Stunden von Le Mans im Rahmen der Langstrecken-WM (WEC) zu fahren. Die komplette Meisterschaft wird an acht Rennwochenenden absolviert.

Dergleichen würde Vettel offenbar zusagen. Er meint: "Wenn, dann wird es auf sowas hinauslaufen." Noch sei aber "nichts in Stein gemeißelt".

Er verspüre jedoch den grundsätzlichen Wunsch, wieder Rennen zu fahren. "Ich werde oft gefragt: 'Mensch, juckts nicht?' Natürlich tut es das", sagt Vettel. "Irgendwann aber kommt als Sportler der Punkt, an dem man das nächste Kapitel aufschlagen muss."

Vettels Formel-1-Laufbahn im Rückspiegel

Der heute 37-jährige Vettel ist von 2007 bis 2022 in der Formel 1 gefahren und für BMW-Sauber, Toro Rosso (heute Racing Bulls), Red Bull, Ferrari und Aston Martin angetreten. Seine größten Erfolge erzielte Vettel als Red-Bull-Fahrer: 2010, 2011, 2012 und 2013 wurde der Deutsche jeweils Formel-1-Weltmeister. Mit Ferrari erzielte er ab 2015 zwei zweite sowie einen dritten Platz in der Fahrerwertung.

Schon zu aktiven Formel-1-Zeiten hatte sich Vettel intensiv mit dem Nachhaltigkeitsgedanken befasst. Das setzt sich in seinem Motorsport-Ruhestand fort, wie Vettels aktuelles Projekt unterstreicht.

Zusammen mit seiner Frau Hanna hat Vettel zwei Töchter und einen Sohn. Die Familie wohnt in der Nähe des Bodensees in der Schweiz.