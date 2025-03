Sky: Junge Formel-1-Zuschauer verdoppelt - Glock weiter an Bord

Pay-TV-Sender Sky blickt angesichts der positiven Entwicklungen der Zuschauerzahlen der Formel 1 optimistisch auf die neue Saison. "In der Zielgruppe 14- bis 29-Jährigen haben wir die Zahlen mehr als verdoppelt. Das heißt, es gucken mehr junge Leute Formel 1", sagte Sport-Chefredakteur Alexander Rösner in einem Mediengespräch. Auch bei den Frauen kommt die Königsklasse des Motorsports auf Sky immer besser an. "Da haben wir jetzt dreimal so viele Zuschauerinnen." Darüber hinaus dürfen sich die Fans über den Verbleib des Ex-Formel-1-Piloten Timo Glock im Expertenteam freuen - obwohl er in diesem Jahr wieder als Rennfahrer in der DTM aktiv sein wird.

Ebenfalls weiterhin Bord sein werden Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Moderatorin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke. 2016-Weltmeister Nico Rosberg soll bei fünf Grand Prix mit vor der Kamera stehen.

Laut Rösner hat Sky 2025 "1000 Stunden Live-Motorsport" im Programm. An insgesamt 38 Rennwochenenden wird unter anderem von Formel 1, Moto GP und der US-amerikanischen IndyCar-Series berichtet. Bei der Motorrad-WM wird die Vor-Ort-Präsenz sogar von vier auf acht Rennen verdoppelt.

Weltmeister Max Verstappen und Co. werden in diesem Jahr 24 Grand Prix bestreiten. Sky wird immer an der Strecke sein, wobei nach aktuellem Stand sieben der Rennen aus dem Sky-Studio in München kommentiert werden sollen. Grundsätzlich werden alle Sessions und Pressekonferenzen übertragen. Der Saisonauftakt steigt am 16. März (5.00 Uhr/Sky) mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.