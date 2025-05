Sonderlackierung für Titelsponsor: "Blauer" Ferrari in Miami

Wie schon beim Miami-Grand-Prix in der Saison 2024 setzt Ferrari auch an diesem Wochenende wieder auf blaue Akzente am Auto. Formel-1-Fans, die sich einen komplett blauen Boliden gewünscht haben, werden aber auch in diesem Jahr wieder enttäuscht.

So bekommen "nur" das Heck und der Frontflügel einen weißen und blauen Touch, während Rot weiterhin die dominierende Farbe des SF-25 bleibt. Mit der Speziallackierung feiert Ferrari das einjährige Bestehen der Partnerschaft mit Titelsponsor HP.

Ferrari-CEO Benedetto Vigna erklärt: "Alles begann vor einem Jahr beim Großen Preis von Miami, und seitdem haben wir gesehen, wie sehr unsere beiden Unternehmen übereinstimmen, wenn es um die Bedeutung von Menschen für die Förderung von Innovationen, das Streben nach Spitzenleistungen und das Überschreiten von Grenzen geht."

"Dieser Grand Prix wird die Rückkehr an den Ort markieren, an dem die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen begann, und diese Reise mit einer kühnen neuen asymmetrischen Lackierung feiern. Sie ist Ausdruck unseres gemeinsamen Glaubens an die Kraft von Design, Technologie und Leistung, um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben", so Vigna.

Bereits 2024 hatte Ferrari in Miami auf eine teilweise blaue Lackierung gesetzt, damals als Startschuss der neuen Partnerschaft. Wie im Vorjahr gibt es auch 2025 wieder passende Rennanzüge für die Fahrer und ein neues Teamoutfit zur Sonderlackierung.

In der Pressemitteilung von Ferrari heißt es zudem: "Die Fahrzeugfolie ist bis zu 14?Prozent leichter und bis zu 17?Prozent dünner [als im Vorjahr] - bei gleichzeitig verbesserter Hitzebeständigkeit. Die Folie ist PVC-frei, vollständig recycelbar und wird mit der neuesten Generation der Latextechnologie von HP aufgetragen."

Optisch erinnert der Bolide in Miami in Teilen an den legendären blau-weißen Ferrari 158 aus dem Jahr 1964. Damals sorgte ein Streit zwischen Teamchef Enzo Ferrari und dem italienischen Automobilverband für die Umlackierung bei einigen Rennen.

Glück brachte Ferrari die blaue Lackierung im vergangenen Jahr übrigens nur bedingt. Charles Leclerc wurde damals Dritter, Teamkollege Carlos Sainz verpasste das Podium als Fünfter. Gewinnen konnte die Scuderia auf dem Miami International Autodrome bislang noch nie.