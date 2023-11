Sportwetten: Verstappen auch in Las Vegas großer Favorit

Anzeige

Bei der großen Formel-1-Show in Las Vegas sehen die Buchmacher einmal mehr Weltmeister Max Verstappen ganz vorne. Der niederländische Red-Bull-Star ist mit einer Siegquote von 1,33 für den Sportwettenanbieter bwin erneut der große Favorit beim vorletzten Saisonrennen am Sonntag (7.00 Uhr/Sky). Die ersten Verfolger sind Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Quote 9,00) und Lando Norris im McLaren (11,00).

Aus deutscher Sicht geht Nico Hülkenberg als Außenseiter in das Flutlicht-Rennen (151,00). Bei einer Top-Ten-Platzierung des Haas-Piloten zahlt bwin das Vierfache des Einsatzes zurück. Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Perez, dem der Vize-Weltmeistertitel kaum noch zu nehmen ist, geht wie Ex-Champion Lewis Hamilton mit einer Sieg-Quote von 21,00 ins Rennen.