Sportwetten: Verstappen klarer Favorit in Zandvoort

Formel-1-Dominator Max Verstappen geht als Favorit in sein Heimrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) in Zandvoort. Gewinnt der Niederländer im Red Bull, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 1,25-fache des Einsatzes zurück. Am ehesten traut der Buchmacher Verstappens Teamkollegen Sergio Perez einen Coup zu. Ein Überraschungserfolg des Mexikaners wird mit einer Quote von 9,00 geführt, alle anderen sind noch klarere Außenseiter.

Der zweimalige Weltmeister Verstappen hat die vergangenen acht Rennen allesamt gewonnen. Ein Sieg am Sonntag wäre sein neunter in Serie, das gab es in mehr als 70 Jahren Formel 1 bislang erst einmal: Sebastian Vettel schaffte es 2013 ebenfalls im Red Bull.