Sprint-Pole für Überflieger Verstappen in Spa

Anzeige

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich beim Großen Preis von Belgien die Pole Position für das Sprintrennen gesichert. Der niederländische Red-Bull-Pilot verwies im Sprint-Qualifying am Samstag in Spa den Australier Oscar Piastri (McLaren) und Carlos Sainz (Spanien/Ferrari) auf die Plätze. Verstappen hatte lediglich elf Tausendstelsekunden Vorsprung auf Piastri.

"Das war nicht einfach, ich wollte nicht zu viel riskieren", sagte Verstappen im Boxenfunk: "Aber Platz eins klingt sehr gut."

Nico Hülkenberg erlebte dagegen eine weitere Enttäuschung. Der Haas-Pilot konnte keine Rundenzeit setzen, weil seine Crew beim Reifenwechsel patzte und der Emmericher somit zu spät aus der Box kam. Als er seine schnelle Runde starten wollte, war die Zeit bereits abgelaufen, für Hülkenberg blieb somit lediglich Startplatz 20.

"Sehr interessante Ausführung", funkte der 35-Jährige verbittert an seine Box, die Crew antwortete mit einem konsternierten "sorry, Nico". Bereits im Qualifying für den Großen Preis am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) hatte es für den Deutschen lediglich für den letzten Startplatz gereicht, dort bremsten ihn Hydraulikprobleme aus.

Wegen des starken Regens in den Ardennen war der Start des Sprint-Qualifyings um 35 Minuten verschoben worden, was Auswirkungen auf den weiteren Zeitplan am Samstag hat. Der Sprint, ursprünglich um 16.30 Uhr angesetzt, beginnt um 17.05 Uhr (Sky). Die Regeln besagen, dass zwischen dem Beginn des Sprint-Qualifyings und des Sprints mindestens viereinhalb Stunden liegen müssen.