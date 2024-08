Stefano Domenicali exklusiv: Wie sieht die Zukunft der Formel 1 aus?

Anzeige

Wenn die Saison 2024 Formel-1-Boss Stefano Domenicali eine wichtige Lektion gelehrt hat, dann die, dass es unmöglich ist, mit Sicherheit vorherzusagen, wie sich die Dinge entwickeln werden.

Während viele noch im März davon sprachen, dass Max Verstappen nach seinem dominanten Auftakt in Bahrain in diesem Jahr alle Rennen gewinnen könnte, hat sich dies nicht bewahrheitet.

Mit sieben verschiedenen Siegern in der ersten Saisonhälfte (so viele wie seit dem verrückten Saisonstart 2012 nicht mehr) ist die Bühne für einen offenen Kampf um Siege - und zumindest um die Konstrukteursmeisterschaft - nach der Sommerpause bereitet.

Domenicali gehörte zu Beginn des Jahres nicht zu den Pessimisten, denn er war immer davon überzeugt, dass die Kombination aus Budgetgrenze und Aerodynamiktest-Beschränkungen letztlich zu einem engen Kampf führen würde.

Er war immer offen für alles, weil er wusste, dass das, was heute als richtig gilt, morgen vielleicht schon nicht mehr gilt. So wie Verstappens Dominanz nicht von Anfang an in Stein gemeißelt war, muss auch die langfristige Zukunft der Formel 1 als etwas gesehen werden, das sich ständig weiterentwickelt.

In einem ausführlichen Interview mit Motorsport.com über den Zustand der Formel 1 erklärt Domenicali, warum er glaubt, dass der Grand-Prix-Sport jetzt eine große Chance hat, auf der Welle der Popularität weiterzuschwimmen, die nach der Übernahme durch Liberty Media ausgebrochen ist.

"Ich bin sehr glücklich, dass genau das passiert, was ich Anfang des Jahres gesagt habe, als alle dachten, ich hätte es aus politischen Gründen gesagt", so Domenicali über seine Zuversicht, dass 2024 nicht von der Dominanz eines einzelnen Fahrers geprägt sein wird.

"Das wird sicher bis Ende 2025 so bleiben. Dieses Element der sportlichen Action und Dramatik ist definitiv vorhanden."

Der Hinweis auf das Jahr 2025 ist interessant, denn bei aller Begeisterung für die Kämpfe auf der Strecke gibt es auch eine dunkle Wolke am Horizont, die auf mögliche Nachteile des neuen Reglements für 2026 hinweist.

Viele im Fahrerlager betonen immer wieder, dass der beste Weg, das Feld zu schließen, darin besteht, die Regeln beizubehalten. Der beste Weg, etwas zu zerstören, ist, die Regeln zu ändern.

Wie Formel-1-Designlegende Adrian Newey Anfang des Jahres sagte: "Gerade jetzt, wo sich alles zusammenschiebt und die Fans anfangen, das zu bekommen, was sie wollen, haben wir eine noch größere Veränderung, denn zum ersten Mal seit ich denken kann, gibt es im selben Jahr einen neuen Motor und ein neues Chassis."

"Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Feld auseinanderziehen wird, ist also ziemlich groß."

Domenicali lässt die Bedenken nicht außer Acht, dass 2026 all die großartigen Leistungen der derzeitigen Formel 1 zunichte machen könnte. Aber er glaubt, dass es wichtig ist, die Gründe zu verstehen, die zu der Entscheidung geführt haben, die Dinge auf den Kopf zu stellen.

"Es gibt immer Gründe, warum wir etwas ändern", sagt er.

"Erstens, weil wir dem, was wir tun, voraus sein müssen. Und dieses Technische Reglement (2026; Anm. d. Red.) hatte zu dem Zeitpunkt, als es beschlossen wurde, mit der Notwendigkeit zu tun, die Hersteller in die Formel 1 einzubinden, mit einer anderen Art von Technologie, die eingesetzt werden muss. Ich glaube, das ist wirklich grundlegend und entscheidend."

"Außerdem wird die Tatsache, dass wir jetzt nachhaltige Kraftstoffe in den Mittelpunkt dieses technischen Projekts stellen, den Prozess beschleunigen, der sicherstellt, dass diese neue Technologie der Welt der Mobilität schneller zur Verfügung steht. Wir werden einen Kraftstoff zu einem niedrigeren Preis entwickeln, von dem der Markt weltweit profitieren wird. Davon bin ich überzeugt."

"Wie Sie wissen, ist der Preis [für nachhaltigen Kraftstoff] heute viel höher, aber die Formel 1 war schon immer sehr gut darin, den Prozess zu beschleunigen und der Technologie zu helfen, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Das erwarte ich, und ich bin sicher, dass alle in diese Richtung arbeiten werden."

Ein Hersteller rein, ein Hersteller raus

In letzter Zeit wurden Stimmen laut, dass trotz aller positiven Aspekte des neuen Reglements - vor allem, weil es das Interesse neuer Hersteller wie Audi geweckt hat - die Vorteile die enormen Kosten für alle Beteiligten nicht wirklich gerechtfertigt hätten.

Angesichts der Milliarden Dollar, die für die Entwicklung völlig neuer Motoren ausgegeben wurden, und der kompromittierten Autos, die sich aus dem geplanten 50/50-Verhältnis zwischen Elektro- und Verbrennungsmotoren ergeben, wird die Formel 1 wahrscheinlich herstellertechnisch mit einem Nettogewinn von Null enden, da Renault wohl aussteigen wird.

Domenicali glaubt aber nicht, dass das Reglement die Formel 1 einen Schritt vorwärts und dann wieder einen Schritt zurück gebracht hat. "Ich denke, die wirkliche Entscheidung [von Renault] hing mit einer anderen Bedingung zusammen, um ganz offen und ehrlich zu sein", sagt er.

"Es hat nichts mit dem falschen Reglement zu tun. Es hat mit einer anderen Situation zu tun, dass sie in einem anderen Zeitrahmen ein Ergebnis liefern müssen."

"Ich denke, als das Reglement festgelegt wurde, war es notwendig sicherzustellen, dass die Hersteller wirklich daran interessiert sind, an der Meisterschaft teilzunehmen."

"Sie sind ein wesentliches Element in dieser Gleichung, denn ohne Motor kann man nicht fahren - also musste man auf sie hören."

"Und es stimmt, dass es eine Kompromisslösung war. Davor können wir uns nicht verstecken, weil die Interessen aller Hersteller unterschiedlich sind."

"Aber ich würde sagen, dass die FIA versucht hat, ihr Bestes zu geben, um sicherzustellen, dass wir etwas haben, das für alle gut ist. Das ist die Wahrheit."

Verlangsamung des Wandels

Inmitten der Diskussion darüber, ob der sich alle fünf Jahre wiederholende Zyklus von Regeländerungen, der das Feld auseinanderreißt, geändert werden sollte, glaubt Domenicali, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um über eine Verlangsamung der Regeländerungen nachzudenken.

"Die Frage ist: Ist es wirklich an der Zeit, im Jahr 2030 einen weiteren Schritt nach vorne zu machen? Diese Frage können wir heute noch nicht beantworten, denn wir müssen abwarten, wie sich die neuen Technologien durchsetzen und entwickeln."

"Es wird einen Punkt geben, an dem wir darüber diskutieren müssen, und wir müssen verstehen, ob die Bedürfnisse der Hersteller, Teams und Ingenieure die gleichen sind wie damals, als das Reglement geändert werden musste."

"Die Notwendigkeit einer Änderung kommt normalerweise aus zwei Gründen auf den Tisch. Erstens, weil wir an der Spitze des Motorsports stehen und die beste Technologie unterstützen."

"Der zweite Grund war in der Vergangenheit ziemlich klar: Es ging darum, die Dominanz der Autos zu beenden. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als wir in verschiedenen Farben gekleidet waren, das gehört dazu", so der frühere Ferrari-Teamchef.

"Aber jetzt, mit den neuen Elementen des Reglements, der Budgetgrenze und den aerodynamischen Beschränkungen, denke ich, dass dieser Punkt nicht mehr gültig ist."

"Die eigentliche Frage ist also die technologische Herausforderung der Zukunft. Ist es wichtig, dass der Wandel in einem so kurzen Zeitraum von fünf Jahren stattfindet? Das wird der Diskussionspunkt für die Zukunft sein."

Die Veränderung der Autos

Eines muss sich laut Domenicali jedoch ändern: das Gewicht der Autos: "Ich denke, was in Zukunft immer ein Thema sein wird, sind das Gewicht und die Dimensionen der Autos, denn wir dürfen nicht vergessen, wo die Formel 1 ihren Anfang genommen hat."

"Wir sind jetzt in einer Situation, in der die Autos groß und schwer sind, und vielleicht können wir in der Zukunft mit dieser neuen Entwicklung wirklich entscheiden, zu einem leichteren Auto zurückzukehren."

"Aber ich würde sagen, es ist etwas verfrüht, darüber zu diskutieren. Lasst uns erst einmal sehen, wie wir uns vorbereiten können, um wirklich bereit zu sein für das richtige Technische Reglement, auch das Sportliche Reglement, für 2026, und dann werden wir zu gegebener Zeit entsprechend diskutieren."

Das Streben nach leichteren Autos ist etwas, das mit der Überarbeitung des Reglements für 2026 angestrebt wurde, aber die Bemühungen, das Gewicht zu reduzieren, sind nicht so weit gegangen wie ursprünglich erhofft.

Ein Teil des Problems hängt mit den Fortschritten bei der Sicherheit zusammen, denn robustere Autos - und Halo - wirken sich auf das Gewicht aus.

Ein weiterer Faktor für das Gewicht der Autos ist jedoch die Antriebseinheit, insbesondere die Batterien.

Wenn die Formel 1 also langfristig das Gewicht der Autos reduzieren will, dann muss die Abkehr von den schweren Hybridfahrzeugen ein Weg sein, den es zu beschreiten gilt - sei es durch den Umstieg auf Wasserstoff oder gar die Rückkehr zu den Oldschool-V8-Motoren.

Domenicali hat dazu einige interessante Gedanken: "Ich glaube nicht, dass Wasserstoff selbst mittelfristig eine Lösung für die Formel 1 sein wird, und zwar aus vielen, vielen Gründen: Technologie, Kosten und Sicherheit."

"Aber ich glaube, der richtige Weg für die Entwicklung [der Gewichtsreduzierung] ist, entweder bei diesem Konzept zu bleiben und das Gewicht zu reduzieren."

"Oder, wenn nachhaltige Kraftstoffe die richtige Arbeit leisten, um emissionsfrei zu sein, und wir den Punkt der Nachhaltigkeit richtig angehen, brauchen wir vielleicht nicht mehr so kompliziert oder teuer in der Motorenentwicklung zu sein."

"Wir könnten also zu Motoren zurückkehren, die viel leichter sind und vielleicht einen guten Sound haben."

"Ich denke, dass dieser Diskussionspunkt in den drei Jahren nach der Einführung auf jeden Fall auftauchen wird. In der Mitte der neuen Reise müssen wir also nachdenken und sehen, wo wir stehen und wie sich die Situation aus unserer Sicht entwickelt.

"Aber eine Sache ist sehr wichtig: Wir müssen zurückblicken und sehen, wie sich die Dinge so schnell ändern."

"Ich erinnere mich, dass vor ein paar Jahren alle sagten: 'Ah, Elektroautos für alle, für immer.' Jetzt ist die Handbremse größer als der Vorwärtsgang, also müssen wir vorsichtig sein."

"Wir müssen sicherstellen, dass wir den richtigen Ansatz wählen. Wir sind in einem Sportgeschäft und ich denke, wir müssen die richtige Entscheidung für unsere Bedürfnisse und für unseren Sport treffen."

Der zweite Teil des Interviews mit Domenicali, in dem er über die Änderungen des Sportlichen Reglements und die Auswirkungen des Formel-1-Films spricht, wird morgen veröffentlicht.