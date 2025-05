Stella: Piastri beherrscht Umgang mit den Reifen 2025 viel besser als früher

Ist das der Schlüssel auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel? Zuletzt gewann Oscar Piastri in der Formel 1 dreimal in Folge, hält nach sechs Saisonrennen schon bei vier Grand-Prix-Siegen. In der WM-Wertung führt der Australier mittlerweile 16 Punkte vor Teamkollege Lando Norris und 32 vor Weltmeister Max Verstappen.

Ein Schlüsselfaktor für den Lauf des McLaren-Piloten ist dabei dessen Reifenmanagement - das glaubt zumindest sein Teamchef Andrea Stella: "Wenn man sich anschaut, wie Oscar derzeit den Reifenverschleiß beherrscht, dann ist völlig klar: Diese Verbesserung kommt nicht allein vom Auto."

Der Italiener ist davon überzeugt: "Die Fortschritte, die wir am Auto erzielt haben, entfalten nur dann ihr Potenzial, wenn der Fahrer versteht, wie er mit den Reifen und dem Fahrzeug umgehen muss - und genau das ist bei Oscar der Fall." Für Stella ist ganz klar: "Das ist kein Zufall und liegt auch nicht daran, dass er einfach etwas älter geworden ist."

Stella lobt Piastri: "Beleg für die hohe Qualität der Arbeit"

Viel mehr stecke dahinter "eine enorme Menge an Arbeit seitens der Ingenieure: Sie haben analysiert, wie der Fahrstil die Reifen beeinflusst, wie der Reifenverschleiß verursacht wird - und wie man ihn vermeiden kann", so der McLaren-Teamchef, der zu bedenken gibt: "Dabei geht es nicht um eine pauschale Verbesserung, die für jede Situation gilt."

"Es ist ein großer Unterschied, ob man mit Graining auf der Vorderachse oder auf der Hinterachse, mit Überhitzung vorne oder hinten zu kämpfen hat. Man muss in der Lage sein, mit jeder dieser Situationen individuell umzugehen", erklärt der Italiener - und lobt in diesem Zusammenhang seinen Schützling: "Ich sehe das als Beleg für die hohe Qualität der Arbeit von Oscar und dem Team um ihn herum."

Allerdings will der McLaren-Teamchef auch Teamkollege Lando Norris nicht außen vorlassen, für den das ebenfalls gelte: "Auch bei ihm sehen wir klare Fortschritte. Im letzten Stint auf den harten Reifen war Lando stellenweise sogar etwas schneller als Oscar", erklärt Stella mit Blick auf den vergangenen Grand Prix in Miami.

Während Piastri sich an der Spitze das Rennen und die Reifen aber etwas einteilen konnte, "hat er leider durch zwei Situationen im Duell mit Verstappen zu viel Zeit verloren", sagt Stella in Bezug auf Norris: "Sonst hätte es ein spannendes Duell zwischen unseren beiden Fahrern geben können - aber ich bin sicher: Das wird in den kommenden Rennen noch kommen." Auch dann wird entscheidend sein, wer der bessere Reifenflüsterer ist...