Stella über Verstappens "Fabelrunde": Tischt Red Bull ein Märchen auf?

Max Verstappens Poleposition beim Grand Prix von Miami am Samstag wurde von den Medien einmal mehr als Sonderleistung des viermaligen Weltmeisters gefeiert. Von einer "Fabelrunde" berichtete Sky, die Daily Mail in England schrieb von einer "stunning Poleposition", der Schweizer Blick von einem "Papi-Märchen", und selbst auf Motorsport-Total.com war davon die Rede, dass Verstappen die "McLaren-Dominanz durchbrochen" habe.

Während die einhellige Meinung im Formel-1-Paddock, der in Miami im ikonischen Hard-Rock-Stadium beheimatet ist, lautet, dass Verstappen im Qualifying einmal mehr über sich hinausgewachsen ist und nur so die beiden McLaren-Piloten schlagen konnte, die eigentlich das bessere Material hatten, vertritt McLaren-Teamchef Andrea Stella eine ganz andere Meinung.

Er sagt anerkennend, Red Bull sei "sehr gut darin", schnelle Autos zu bauen, "außergewöhnlich gut darin", diese schnellen Autos mit Verstappen am Steuer erfolgreich zu fahren - und sogar "extrem gut darin, ein Narrativ zu ihren Gunsten aufzubauen". Oder, in anderen Worten: Red Bull tischt dem Rest der Welt seiner Meinung nach Märchen auf.

Stella erklärt, was er damit meint: "Sie nutzen jede mögliche Gelegenheit, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und manchmal besteht so eine Gelegenheit eben auch darin, ein Narrativ zu erschaffen, das da lautet: 'Wir vollbringen hier Wunder. Eigentlich müssten die anderen jedes Training, jedes Qualifying und jedes Rennen gewinnen.'"

"Die anderen" (meint dem Fall McLaren) haben laut kollektiver Paddock-Wahrnehmung derzeit das schnellste Auto der Formel 1. Dass Verstappen in der WM nur 19 Punkte hinter Oscar Piastri und zehn hinter Lando Norris liegt, wird in erster Linie seiner Genialität zugeschrieben. Und suggeriert indirekt, dass ihm die beiden McLaren-Piloten fahrerisch unterlegen sind.

Zahlen sagen: Verstappen ist wirklich Extraklasse

Verstappen selbst trägt dazu bei, mit der Aussage, dass er dem Rest der Welt um die Ohren fahren würde, wenn er aktuell einen McLaren hätte. Und die nackten Zahlen tun ihr Übriges: 87 der 92 WM-Punkte von Red Bull Racing gehen auf sein Konto. So deutlich ist der Unterschied bei keiner anderen Teamkollegen-Paarung in der Formel 1 2025.

Dazu kommt: Addiert man im Miami-Qualifying die besten Sektorzeiten, dann wäre nicht Verstappen auf Pole, sondern Norris, 0,16 Sekunden vor Piastri und 0,19 Sekunden vor Verstappen. Auch das scheint zu belegen, dass der frischgebackene Papa einfach um einen Tick besser und konstanter ist als alle anderen, wenn es drauf ankommt.

"Wie bei jedem großen Sportler sind es die extremen Druckmomente, die den Unterschied machen", schwärmt Red-Bull-Teamchef Christian Horner. "Es ist dieser letzte Reifensatz, wenn der Druck am größten ist. Und Max liefert immer wieder genau dann ab. Das ist jetzt seine dritte Pole in sechs Rennen, und das entgegen allen Erwartungen. McLaren sah in Q2 so aus, als hätten sie uns im Griff. Aber am Ende zählt, wer die Runde dann auch wirklich fährt. Und darin ist Max einfach ein Meister."

Stella hält solche Erzählungen für "ein Narrativ, das von manchen unserer Mitbewerber erzeugt wird". Womöglich, um seine Fahrer zu verunsichern. Bei McLaren versucht man aber, solche Darstellungen von sich abprallen zu lassen: "Wir lesen das alles, konzentrieren uns aber lieber auf uns selbst. Wenn ich mir die Fakten anschaue, sehe ich, was Lando und Oscar liefern - und das sehr konstant." Red Bull drückt er gleichzeitig "Respekt dafür" aus, "wie sie auch solche nicht-technischen Möglichkeiten nutzen", um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Stella: Schwer zu sagen, welches Auto besser ist

Für den Italiener ist klar, dass der McLaren-Mercedes MCL39 ein siegfähiges Auto ist, und zumindest im Renntrimm wahrscheinlich das derzeit schnellste im Feld. Im Qualifying, wenn es auf eine schnelle Runde gegen die Stoppuhr geht, sei die Sache aber weniger eindeutig. Denn auch da ist der McLaren zwar schnell - aber gleichzeitig sehr schwer zu bändigen.

"Ich denke nicht, dass man objektiv unterscheiden kann, was das bessere Auto ist", sagt Stella. "Das bessere Auto ist jenes, das man tatsächlich auf der Strecke umsetzen kann. Das theoretische Potenzial zählt am Ende nicht. Wir sehen bei unserem Auto, dass wir gelegentlich sehr gute Kurven fahren können, aber es ist für unsere Fahrer schwer, das konstant zu wiederholen."

"Oscar hat dazu zum Beispiel gesagt: 'Nach meiner Q2-Runde dachte ich: Wow, Kurve 1 war richtig gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal so hinkriege. Weil ich nicht genau weiß, wie ich es gemacht habe. Das Auto hat mir kein klares Gefühl dafür gegeben.' Es ist ein Auto, das wenig Rückmeldung gibt. Das bedeutet, dass es für unsere Fahrer nicht einfach ist, bestimmte starke Leistungen, die wir in einzelnen Runden sehen, zuverlässig zu wiederholen."

"Was ist also das bessere Auto? Eines mit höherem Potenzial, das aber schwerer auszuschöpfen ist? Oder ein Auto mit etwas weniger Spitzenleistung, das dafür ehrlicher in der Rückmeldung ist? Für mich als Teamchef ist es in Ordnung, dass wir ein Auto mit viel Potenzial gebaut haben. Aber ich bin nicht zufrieden damit, wie schwer wir es den Fahrern machen, dieses Potenzial umzusetzen. Das ist eine technische Herausforderung, die wir als McLaren-Team annehmen und lösen müssen."

Stella: Lob für Piastri und Norris

"Unsere Fahrer machen einen hervorragenden Job. Wenn überhaupt, dann sind sie das beste Beispiel für Konstanz und Belastbarkeit", lobt Stella. "Das haben wir letztes Jahr beim Gewinn der Konstrukteurs-WM gesehen, und wir sehen es dieses Jahr wieder. Sie führen beide Meisterschaften an, und das mit einem Auto, das nicht deutlich schneller als die Konkurrenz ist. Deshalb sollten wir meiner Meinung nach nicht über Lando und Oscar sprechen, sondern darüber, wie wir das Auto technisch verbessern können."

Dafür werde man nicht nur andere Set-ups brauchen, sondern auch neue Teile und Updates, räumt Stella ein. Denn das Problem ist: Die Vorderachse des McLaren gibt eine Rückmeldung, auf die sich die Fahrer nicht verlassen können. Das Limit verschiebt sich von Runde zu Runde, und zu antizipieren, wo es in der nächsten Runde liegen wird, ist schwieriger als bei anderen Autos. So stellt es zumindest Stella dar.

"Das bedeutet, dass die Fahrer sich eher auf ihr Gefühl verlassen müssen, anstatt auf klare Rückmeldungen wie: 'So fühlt sich das Auto an, also reagiere ich so.' Vieles basiert eher darauf, was in der vorherigen Runde passiert ist. Das ist keine komfortable Situation für einen Formel-1-Fahrer. Man möchte klare, präzise Rückmeldungen vom Auto", erklärt Stella.