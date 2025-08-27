Surfbrett, Anzug, US-Flagge: Bottas' Comeback-Shooting sorgt für Aufsehen

Valtteri Bottas trägt schwarzen Anzug mit Fliege und Sonnenbrille. Er hat eine Getränkedose in der einen und eine US-Flagge in der anderen Hand. Und er steht barfuß auf einem Surfbrett im Meer. So inszenierte Bottas sein Formel-1-Comeback als Cadillac-Fahrer in den sozialen Netzwerken.

Doch wie echt ist dieses Bild - und wie viel wurde nachgeholfen?

Aufschluss liefert ein Posting seines Fotografen Paul Ripke. Er veröffentlichte einige "Making-of"-Szenen zum inzwischen berühmten Bild. Diese Aufnahmen zeigen Bottas im Anzug auf dem Surfbrett und wie er von einem kleineren Boot über das Wasser gezogen wird.

Die Aufnahmen zeigen auch: Bottas blieb bei der Aktion nicht trocken, sondern stürzte (mindestens) einmal ins Wasser - mitsamt Sonnenbrille, Fliege und Flagge.

Auf hoher See entstand das Bild nicht - den hohen Wellengang gibt es nur auf dem Foto, nicht in den kurzen Videosequenzen, die Ripke von den Dreharbeiten gepostet hat. Hier dürfte die Nachbearbeitung für den dramatischen Hintergrund gesorgt haben.

So oder so: Dass es sich um ein echtes Fotoshooting handelte, hat viele Formel-1-Fans überrascht. Mehrere Fans kommentierten Ripkes "Making of" mit den Worten: "Ich hielt es für ein KI-Bild."

Wie Bottas die sozialen Netzwerke aufmischt

Es war aber nicht das erste Mal, dass Bottas und Ripke mit spektakulären Aufnahmen für Aufregung sorgten. Berühmt wurde etwa das "Bottass"-Bild, das Bottas nackt von hinten zeigt - daher der Name. Bottas und Ripke entwickelten daraus sogar einen kompletten Jahreskalender mit unterschiedlichen "Bottass"-Motiven.

Das Kalenderprojekt wurde ein voller Erfolg: Die erste Auflage von 10.000 Stück war rasch ausverkauft und musste nachgedruckt werden.

Nur Bottas' Mutter war nicht angetan von den Nacktbildern ihres Sohnes: "Sie sagte: 'Bist du wirklich sicher, dass das der Weg ist, den du gehen willst?' Sie wollte mich schützen", erklärte Bottas. Weil der Nacktkalender jedoch für den guten Zweck verkauft wurde, sei es für seine Mutter doch "in Ordnung".

Inzwischen ist Bottas übrigens auch über das Formel-1-Universum hinaus bekannt, zum Beispiel durch seine Beteiligung an finnischen Herstellern von Gin und Kaffee. Außerdem hat ihn sein markanter Schnauzbart zu einer TV-Werbeikone gemacht.