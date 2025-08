Teamchef Wheatley erklärt: Warum Sauber jetzt so stark ist

Die jüngsten technischen Updates sind laut Teamchef Jonathan Wheatley der Grund für den rasanten Formanstieg bei Sauber.

Der Rennstall aus der Schweiz hat in der Formel-1-Saison 2025 bislang 51 WM-Punkte gesammelt - 45 davon seit dem Spanien-Grand-Prix im Juni. Seither war Sauber aus der Schweiz an jedem Rennwochenende in den Punkterängen vertreten. Höhepunkt war der dritte Platz durch Nico Hülkenberg in Silverstone. Zuletzt überzeugte Gabriel Bortoleto als Sechster in Budapest.

Für Wheatley ist das ein klares Indiz, dass Sauber den C45 konsequent weiterentwickelt hat. Sein Team habe eine "breite Palette an Leistungsverbesserungen" erzielt.

Wie Sauber sein Auto verbessert hat

Vor allem unter dem Fahrzeug: Seit Barcelona hat Sauber drei separate Unterboden-Updates eingeführt. Hinzu kamen zwei Frontflügel-Varianten und ein neuer Heckflügel. Außerdem hat Sauber die Verkleidung des Autos im Heckbereich überarbeitet.

Auf der Rennstrecke macht sich das auf unterschiedliche Weise bemerkbar: "Es wirkt, als könnten wir den anderen Autos besser folgen als andere Teams. Und die Fahrer kommen auf verschiedenen Reifenmischungen und auf unterschiedlichen Strecken besser mit dem Auto zurecht", sagt Wheatley.

Das zeigt sich in der Formel-1-Konstrukteurswertung: Sauber ist seit Spanien vom letzten auf den siebten Tabellenplatz vorgerückt, hat Tuchfühlung zu Aston Martin auf Platz sechs aufgenommen.

Wheatley soll Sauber/Audi an die Spitze führen

"Damit haben wir unsere Erwartungen übertroffen", sagt Teamchef Wheatley. "Das ist sehr ermutigend. Und jetzt wollen wir diesen Schwung unbedingt mitnehmen und darauf aufbauen."

Denn aus Sauber wird das neue Audi-Werksteam: Der deutsche Hersteller gibt in der Saison 2026 sein Formel-1-Debüt und will nicht hinterherfahren, sondern gewinnen - mittelfristig.

Deshalb kam Wheatley von Red Bull zu Sauber: um den Übergang zu Audi zu koordinieren und Audi an die Spitze zu führen. Der aktuelle Aufwärtstrend bestätigt ihn in seinem Kurs.