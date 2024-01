Technikchef James Allison verlängert: Langfristige Zukunft bei Mercedes

Anzeige

Technikchef James Allison hat sich langfristig an Mercedes gebunden und seinen Vertrag mit dem Formel-1-Rennstall um mehrere Jahre verlängert. "Die Formel 1 hat mir viel Glück gebracht, aber kein größeres, als dem Ruf von Toto zu folgen und 2017 zu Mercedes zu wechseln", sagt der Engländer.

"Es ist ein großes Privileg, dieses Abenteuer fortzusetzen, mit brillanten Kollegen zusammenzuarbeiten und gemeinsam für den Erfolg in der Meisterschaft zu kämpfen", so der 55-Jährige.

Allison war erst im vergangenen Jahr wieder in den Vordergrund gerückt, nachdem er den Posten mit Mike Elliott getauscht hatte, der zunächst die Rolle als Chief Technology Officer (CTO) annahm, das Team aber vor dem Saisonende ganz verließ.

Zu der Zeit war unklar, wie lange Allison Technikchef bleiben möchte, nachdem er sich bereits 2021 von dem Posten zurückgezogen hatte. Nun hat er sich aber langfristig zum Team bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte auch Motorsportchef Toto Wolff seinen Vertrag bis 2026 erneuert.

Wolff: "Echter Freund" und "wichtiger Verbündeter"

Der Österreicher freut sich, dass Allison nun ebenfalls bei Mercedes an Bord bleibt: "Ich bin begeistert, dass James seine langfristige Zukunft dem Team zugesagt hat", sagt er. "Er ist einfach der beeindruckendste Technische Leiter in unserem Sport."

"Sein Gladiatorengeist, sein Wissen, seine Erfahrung und seine Entschlossenheit machen ihn unübertroffen. Sein Einfluss und seine Wirkung gehen jedoch noch viel weiter als das", stellt Wolff heraus.

"Seit seinem Beitritt im Jahr 2017 ist er für mich persönlich ein wichtiger Verbündeter und Sparringspartner. Wir können uns gegenseitig offen und ehrlich herausfordern; eine Verkörperung der 'Tough-Love'-Kultur des Teams, die entscheidend dazu beiträgt, dass wir alle unser Bestes geben."

"Vor allem aber ist James ein echter Freund, auf den man sich verlassen kann, nicht nur in erfolgreichen Zeiten, sondern auch in schwierigen Momenten", so Wolff. "Es war mir ein Vergnügen, in den letzten sieben Jahren mit ihm zusammenzuarbeiten, und ich freue mich darauf, dies noch viele weitere Jahre zu tun."

Allison vertraut auf Stabilität

Laut Allison sei es für Mercedes "definitiv" hilfreich, die beiden Eckpfeiler des Teams langfristig unter Vertrag zu wissen: "Es ist sicherlich eine große Sache für uns, zu wissen, dass wir diese Stabilität mit Toto haben, und ich hoffe, dass die Leute hier auf eine kleinere Art und Weise beruhigt sind, zu wissen, dass das der Fall ist", sagt er.

"Das bedeutet, dass jeder, der uns von außen betrachtet, sehen kann, dass es Stabilität und Engagement gibt, in der Hoffnung, dass das Team in der Lage sein wird, solide zu arbeiten und in der Zukunft gute Erfolge zu erzielen."

Mercedes möchte 2024 versuchen, den Rückstand auf Red Bull zu verkleinern. In den vergangenen beiden Jahren war den Silberpfeilen, die zu Beginn der Turboära dominiert haben, nur ein einziger Sieg gelungen.