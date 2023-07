Testhandicap sorgt Red Bull: Horner ruft Konzentration auf 2024 aus

Für ihn ergibt es daher Sinn, das Jahr 2023 angesichts des großen Vorsprungs abzuschreiben und sich schon voll auf 2024 zu konzentrieren - abgesehen von einigen streckenspezifischen Änderungen wie für Spa oder Monza, wo ein Low-Downforce-Paket gefragt ist. "Aber das ist nichts, was nicht schon fertig wäre und noch in die Entwicklung eingreifen würde."

Der Rennstall hatte in Ungarn mit neuen Seitenkästen und einem neuen Unterboden sein bislang größtes Upgrade in dieser Saison gebracht, was laut Teamchef Christian Horner auch das letzte für die aktuelle Saison gewesen sein könnte. "Sie haben getan, was auf der Verpackung stand", sagt er über die neuesten Teile.

Monaghan sieht noch weitere Entwicklungen

Chefingenieur Paul Monaghan sieht die Entwicklung für 2023 hingegen noch nicht ganz abgeschlossen: Einen Schritt, der bereits bekannt ist, wird es laut ihm noch vor dem Ende des Jahres geben, weitere könnten folgen, "wenn wir der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, sie in das diesjährige Auto einzubringen, um es für das nächste Jahr zu validieren."

"Und dann schauen wir, ob wir noch etwas anderes bringen möchten", so Monaghan. "Vielleicht werden die Ergebnisse der kommenden Rennen etwas daran ändern, aber wir schauen mal." Red Bull müsse bereit sein, zu reagieren. "Ich sage damit aber nicht, dass wir das tun oder nicht tun werden."

"Aber es ist nicht so, dass du einfach sagen kannst: 'Ich brauche mehr Abtrieb oder ich brauche ein effizienteres Auto.' Das kannst du nicht plötzlich aus Gringotts holen", nimmt er Bezug auf die Zaubererbank aus den Harry-Potter-Romanen, in der alle möglichen wichtigen Dinge sicher gelagert werden können. "Wir bleiben auf unserem Pfad, und den werden wir weiter folgen."

Am Ende ist Red Bulls klares Ziel, zwei Meisterschaften zu holen. Daran zweifelt aber im Moment niemand: 142 Punkte Vorsprung hat Max Verstappen in der Fahrer-WM auf den ersten Nicht-Red-Bull-Fahrer Fernando Alonso, was mehr als fünf Rennsiegen in der Formel 1 entspricht. In der Konstrukteurs-WM hat Red Bull mit 452 Punkten mehr als doppelt so viele wie Mercedes (223).

Monaghan sagt daher: "Wir sind nicht weit davon entfernt, uns vollständig auf 2024 zu konzentrieren."