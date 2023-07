Toto Wolff: Gegen Red Bull sehen wir alle aus wie Formel-2-Teams

Anzeige

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff will sich nicht damit beschäftigen, Bester der Formel-2-Welt zu sein, denn vorne fährt ein F1-Auto unbeirrbar seine Kreise

Für Toto Wolff hat das Formel-1-Rennen von Ungarn 2023 eine bittere Erkenntnis gebracht. Red Bull fährt als einziges Team ein Formel-1-Auto, alle anderen sind quasi zur Formel 2 degradiert worden. 33,7 Sekunden betrug der Vorsprung von Max Verstappen auf seinen ersten Verfolger - so viel wie noch nie zuvor in dieser Saison.

"Und wahrscheinlich ist er dabei eine ganze Weile gecruist", fürchtet Wolff. "Das ist die bittere Realität." Denn wie leistungsfähig der Red Bull RB19 ist, hat sich in Verstappens letztem Stint gezeigt. Nach seinem Boxenstopp in Runde 51 fuhr Verstappen innerhalb von 19 Runden mehr als 20 Sekunden heraus.

Gut, nun waren seine Reifen ein paar Runden frischer als die der Konkurrenz, trotzdem konnte er Lando Norris hochgerechnet mehr als eine Sekunde pro Runde abnehmen. Dieser staunt: "Ihre Reifen waren mega und sind während des Stints neuer geworden. Man fragt die Jungs von Red Bull gar nicht, wie ihre Reifen sind. Ihre Reifen sind einfach immer gut."

Allerdings war Verstappen in der Schlussphase nicht der einzige Fahrer mit einer guten Pace. Auch Lewis Hamilton schlug im gleichen Zeitraum ein hohes Tempo an und nahm seinem Landsmann Norris 15 Sekunden ab, womit er nur fünf Sekunden auf Verstappen verlor.

"Überraschenderweise war das Tempo im Vergleich zum Rest der Welt im Formel-2-Lager schnell", sagt Wolff über die Pace des Mercedes. Doch er will sich nicht hinstellen und darüber reden, dass Mercedes in Ungarn vielleicht das zweitschnellste Auto hatte, "denn das ist irrelevant, wenn man vor sich ein Auto hat, das 33 Sekunden Vorsprung hat."

Auf die Aussage von Toto Wolff angesprochen, dass alle anderen Teams im Vergleich zu Red Formel 2 sind, sagt Christian Horner: "Es ist einfach die Art und Weise, wie das Team arbeitet. Ich denke, dass es auf die Details ankommt, und ich denke, dass wir im Moment nichts unversucht lassen", lobt er sein Team.

"Ich glaube, das ganze Team arbeitet auf einem so hohen Niveau. In der Formel 1 gibt kein Patentrezept, und ich denke, es ist immer eine Summe von Faktoren, die zusammenkommen müssen, um solche Ergebnisse zu erzielen", so Horner.