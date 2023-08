Toto Wolff: Mercedes hat dank Abu Dhabi 2021 mehr Fans

"Beide Fahrer gehen punktgleich ins Rennen", erinnert Wolff an die damaligen Umstände. Daher sollte eigentlich "der beste Mann und die beste Maschine" gewinnen, so der Österreicher, der allerdings bis heute der Meinung ist: "Der beste Mann hat nicht gewonnen."

Wolff: Gibt schlimmere Dinge im Leben

Verstappen, der sich unter dem Safety-Car frische Reifen geholt hatte, überholte Hamilton dadurch in der letzten Runde noch und wurde so Weltmeister. Wolff stellt klar, dass die Niederlage als solche ihn gar nicht so sehr gestört habe. Vielmehr gehe es um die Umstände.

"Denn ich und wir alle [bei Mercedes] wären in der Lage gewesen, das Rennen fair und ehrlich zu verlieren und das zuzugeben. Aber es wurde gestohlen. Und das hat es schwierig gemacht", so Wolff. Tatsächlich gab die FIA später zu, dass Masi in der Situation falsch gehandelt habe. Die FIA habe eingeräumt, dass ein "menschlicher Fehler" begangen worden sei, so Wolff. "So haben sie es genannt. Aber natürlich hat uns das den Pokal nicht zurückgebracht und Lewis zum einzigen achtmaligen Weltmeister gemacht", zuckt er die Schultern.

"Aber das muss man hinter sich lassen. Und ich denke, dass Lewis und ich in dieser Hinsicht sehr ähnlich sind", betont er und erklärt, man müsse die Dinge in Relation setzen: "Auf der Welt passieren viel schlimmere Dinge, als eine Formel-1-Weltmeisterschaft gestohlen zu bekommen."