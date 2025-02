Toto Wolff: War "nicht nötig", Horner beim F1-Launch auszubuhen

Die Buhrufe gegen Red-Bull-Teamchef Christian Horner sind auch eine Woche nach dem Event in London eines der großen Themen im Formel-1-Paddock. Am Dienstag begann sich das Fahrerlager in Bahrain, wo am Mittwoch die offiziellen Wintertests losgehen, langsam zu füllen. Einer, der dabei schon vor die Kamera trat, war Toto Wolff.