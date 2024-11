Training in Katar: Ferrari und McLaren vorne

Im Kampf um die Team-WM der Formel 1 zeichnet sich in Katar ein enges Duell zwischen Ferrari und McLaren ab. Im ersten und einzigen freien Training zum Grand Prix am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/Sky) belegten die beiden Top-Teams die ersten vier Plätze.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc war in 1:21,953 Minuten der Schnellste am Freitag, es folgte das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri. Vierter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari.

Weltmeister Max Verstappen im Red Bull wurde Elfter, er drehte allerdings nur eine schnelle Runde. Der Niederländer hatte den Gewinn der Fahrer-WM bereits am vergangenen Wochenende in Las Vegas perfekt gemacht, in der Team-WM hat sein Rennstall aber nur noch theoretische Chancen. McLaren führt mit 24 Punkten Vorsprung auf Ferrari, Red Bull liegt bereits 53 Zähler zurück. Bei den Rennwochenenden in Katar und Abu Dhabi (8. Dezember) sind noch 103 Punkte zu gewinnen.

In Katar gibt es bereits am Samstag Zählbares: Bei der vorletzten Station der Saison wird auch ein Sprint ausgetragen. Am Freitagabend findet anstelle des zweites Trainings daher das Sprint-Qualifying statt.