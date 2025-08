Tritt Lewis Hamilton zurück? Ralf Schumacher hält jetzt alles für möglich

"Ich bin absolut nutzlos. Vielleicht müssen sie den Fahrer tauschen." - Lewis Hamilton verblüffte nach dem Qualifying zum Grand Prix von Ungarn 2025 mit Selbstzweifeln, wie man sie vom siebenmaligen Weltmeister gar nicht kannte. Formel-1-Experte Ralf Schumacher hält es gar für möglich, dass Hamilton nach dieser Saison frühzeitig zurücktreten könnte - aus eigener Erfahrung.

"Er kommt nicht so richtig mit dem Auto zurecht. Er weiß nicht so recht, wie er es machen soll. Er kann seinen Fahrstil offensichtlich nicht ganz umstellen", analysiert Schumacher bei Sky. Anstoß des verblüffenden Interviews von Hamilton war sein Aus in Q2 am Hungaroring, während Teamkollege Charles Leclerc auf die Poleposition fuhr.

Schumacher sah Hamiltons Wechsel von Mercedes zu Ferrari von Anfang an kritisch - gerade in Anbetracht der Tatsache, dass er mit Charles Leclerc einen etablierten Teamkollegen vorfand. Bereits im Februar prognostizierte er, dass Leclerc Hamilton klar im Griff haben werde.

Vor dem Saisonauftakt in Melbourne warnte er erneut vor zu hohen Erwartungen an den Briten. Zwar verschaffte sich Hamilton mit dem überraschenden Sprint-Sieg in China ein Zeitpolster, doch in den vergangenen Wochen scheinen die Probleme nur größer statt kleiner zu werden.

Schumacher fühlt sich nun bestätigt: "Das ist genau das, was ich Anfang des Jahres gesagt habe. Wenn es so weitergeht, dann kommt irgendwann die Phase, in der sich Ferrari für einen Fahrer entscheiden muss und nicht für beide Fahrer das Auto bauen kann. Und dann wird es eng. Jetzt zweifelt er immer mehr an sich selbst."

Sollte sich Ferrari weiter für Leclerc entscheiden, sieht Schumacher sogar einen frühzeitigen Ausstieg Hamiltons aus dem Vertrag für möglich. "Ja, das ist eine Tendenz, die geht ganz, ganz schnell."

Er bezieht sich auf eine eigene Anekdote: "Mir persönlich ist es auch schon so gegangen. Das war in der DTM, als ich gesagt habe: 'Ok, das hat gar keinen Sinn mehr.' Da habe ich das Auto ein Jahr früher abgegeben."

"Ich traue ihm zu, dass er das kann und machen wird. Denn das ist so eine herbe Enttäuschung und er weiß nicht mehr vorwärts und rückwärts. Natürlich nicht sofort, aber passieren kann so etwas immer."

Ralf Schumacher fuhr im Anschluss an seine Formel-1-Karriere von 2008 bis 2012 in der DTM. Von seinen fünf Saisons war 2011 sein erfolgreichstes Jahr mit zwei Podiumsplätzen und Platz acht in der Meisterschaft.

2012 wurde mit dem BMW-Einstieg eine neue Generation von DTM-Fahrzeugen eingeführt, mit der Schumacher nur 17. in der Meisterschaft wurde. Daraufhin beendete er seine Rennfahrerkarriere. Erst 2024 kehrte er mit Sohn David für ein Rennen im Prototype Cup Germany zurück, in dem das Vater-Sohn-Gespann beide Läufe für sich entschied.

Andererseits prognostizierte Schumacher bereits im April einen Rücktritt Hamiltons in der Sommerpause. Davon ist bislang noch nichts zu sehen. Hamilton sagte am Donnerstag, dass er nach wie vor das Ziel habe, mit Ferrari Weltmeister zu werden.