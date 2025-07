Trotz Krise: Ferrari verlängert mit Teamchef Vasseur

Trotz der sportlichen Krise in der Formel 1 hat Ferrari den Vertrag mit Teamchef Fred Vasseur (57) "um mehrere Jahre" verlängert. Das gab der Traditionsrennstall vor dem Großen Preis von Ungarn (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) bekannt. Über die genaue Laufzeit machte die Scuderia am Donnerstag keine Angaben, Vasseurs vorheriger Kontrakt als Vorgesetzter von Rekordweltmeister Lewis Hamilton und dessen Teamkollegen Charles Leclerc wäre am Ende der Saison ausgelaufen.

"Ich bin dankbar für das Vertrauen, das Ferrari mir weiterhin entgegenbringt. Diese Vertragsverlängerung ist nicht nur eine Bestätigung, sondern auch eine Herausforderung, mich weiterzuentwickeln, konzentriert zu bleiben und Ergebnisse zu liefern", sagte Vasseur: "In den letzten 30 Monaten haben wir ein starkes Fundament gelegt, auf dem wir nun mit Beständigkeit und Entschlossenheit aufbauen müssen. Wir wissen, was von uns erwartet wird, und wir sind alle fest entschlossen, diese Erwartungen zu erfüllen und gemeinsam den nächsten Schritt nach vorne zu machen."

Vasseur ist seit 2023 Teamchef bei Ferrari, jagt dem WM-Titel bisher aber erfolglos hinterher. Auch in diesem Jahr läuft es für die Roten nicht nach Plan: In der Fahrerwertung liegt Hamilton hinter Leclerc nur auf Platz sechs im Gesamtklassement. Einen Grand-Prix-Sieg hat das Duo in dieser Saison bisher nicht eingefahren, lediglich in China Anfang März konnte Hamilton mit seinem Sprintsieg ein Glanzlicht setzen.