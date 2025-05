Verletzter Stroll verzichtet auf Start in Barcelona

Der kanadische Formel-1-Pilot Lance Stroll hat eine Handverletzung erlitten und geht am Sonntag nicht beim Großen Preis von Spanien an den Start. Das gab sein Team Aston Martin am Samstagabend bekannt, einen Ersatz wird es nicht geben. Unklar ist, wie lange Stroll ausfallen wird.

"Lance hat seit sechs Wochen Schmerzen in der Hand und am Handgelenk. Seine Ärzte gehen davon aus, dass diese mit der Operation zusammenhängen, die er 2023 durchführen lassen musste. Er wird sich einem Eingriff unterziehen, um diese Probleme zu beheben, bevor er sich auf seine Genesung konzentriert", hieß es in einer Mitteilung.

Stroll hatte sich vor dem Saisonstart 2023 bei einem Radunfall verletzt und war anschließend am Handgelenk operiert worden. Der 26-Jährige liegt in der WM-Wertung mit 14 Punkten auf Platz elf.