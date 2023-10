Verstappen auch im dritten Mexiko-Training mit der Bestzeit

Anzeige

Max Verstappen gibt in der Formel 1 weiter das Tempo vor und geht als Favorit in das Qualifying zum Großen Preis von Mexiko am Samstagabend (23.00 Uhr MESZ/Sky). Der Weltmeister setzte im dritten freien Training in 1:17,887 Minuten erneut die Bestzeit.

Der Vorsprung des Weltmeisters hielt sich aber wie bereits am Freitag in Grenzen. Red-Bull-Star Verstappen lag lediglich sieben Hundertstelsekunden vor Williams-Pilot Alexander Albon. Lokalmatador Sergio Perez, bei Red Bull Teamkollege von Verstappen, wurde beim Heimspiel im Autodromo Hermanos Rodriguez Dritter.

Nico Hülkenberg, der beim Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr MEZ/Sky) seinen 200. Grand Prix in der Formel 1 bestreitet, kam im Haas nicht über den 16. Platz hinaus.

Perez steht trotz Vertrags bis Ende 2024 und Rang zwei in der Fahrer-WM unter Druck. Er gewann mit gleichem Material wie Verstappen lediglich zu Beginn der Saison die Rennen in Saudi-Arabien und Aserbaidschan, in den Duellen in Qualifying und Grand Prix liegt er gegen Verstappen jeweils mit 2:16 zurück.

Verstappen eilt derweil dem nächsten Bestwert entgegen. Mit seinem 16. Saisonsieg würde der Niederländer seinen eigenen Formel-1-Rekord aus dem vergangenen Jahr verbessern - die WM-Läufe in Brasilien, Las Vegas und Abu Dhabi folgen noch.