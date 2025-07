Verstappen zu Mercedes? "Bestimme mein Schicksal selbst"

Nach den Gerüchten über einen bevorstehenden Wechsel zu Mercedes hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen das Feuer nicht weiter angefacht. "Ich bin glücklich, wo ich bin", sagte der Niederländer vor dem Rennwochenende in Silverstone. Er wolle "nicht noch mehr Schlagzeilen. Es wäre ideal, meine Karriere bei Red Bull zu beenden."

Viermal nacheinander hat Verstappen (27) mit seinem Team den Weltmeistertitel geholt, in dieser Saison fährt er oft hinterher, Oscar Piastri und Lando Norris haben mit McLaren das Kommando übernommen. Die Spekulationen um Verstappens möglichen Wechsel zu Mercedes halten sich hartnäckig. So hatte Sky Sport Italia erst am Mittwoch berichtet, der frühere Dominator habe sich bereit erklärt, im Silberpfeil zu fahren.

Es gebe "immer Gerüchte, aber nur einer entscheidet. Ich bestimme mein Schicksal selbst", betonte der WM-Dritte. Man sehe im Leben "immer andere Dinge und denkt - wie man so schön sagt: Das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Es ist am besten, ruhig zu bleiben."

Er versuche, seine eigene Situation "zu verbessern und zu sehen, wo wir nächstes Jahr stehen wollen. Wenn man jetzt dem schnellsten Auto hinterherjagt, ist es nächstes Jahr vielleicht nicht mehr das schnellste Auto." Fragen zu angeblichen Ausstiegsklauseln wollte Verstappen nicht beantworten: "Ich spreche nicht über meinen Vertrag."

Bei ESPN hatte sich jüngst McLaren-Boss Zak Brown zum Thema geäußert. Sollte Verstappen zu Mercedes wechseln, wäre das "ein bisschen beängstigend", so Brown: "Ich denke, Mercedes ist eindeutig auf dem Vormarsch, Red Bull ist derzeit eindeutig nicht auf dem richtigen Weg, und Max ist ein unglaubliches Talent."