Verstappen zurückhaltend: "Sind nicht die Schnellsten"

Max Verstappen stapelt vor dem Saisonstart der Formel 1 in Australien gewohnt tief. "Wir sind nicht die Schnellsten, wir gehen es Schritt für Schritt an", sagte der Weltmeister am Donnerstag in Melbourne. Dort steigt am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/Sky) das erste von 24 Saisonrennen, Verstappen peilt seinen fünften WM-Titel nacheinander an - und gab sich zum Auftakt gewohnt gelassen.

"Wir werden herausfinden, was am Wochenende möglich ist. Wir geben unser Bestes, das Auto so stark wie möglich zu machen", sagte er. Erste Aussagen über die Kräfteverhältnisse sind nach den Trainingseinheiten am Freitag (2.30 und 6.00 Uhr MEZ) möglich, "wir müssen geduldig sein", fügte Verstappen hinzu.

Es sei eine "lange Saison", deren Verlauf "unmöglich" vorherzusagen sei. Klar ist: Der Test in Bahrain haben laut Verstappen gezeigt, dass es "Dinge gibt, die wir verbessern wollen." Jedoch sei die Strecke in Melbourne anders als jene in Bahrain, daher "wird es sich sicher anders anfühlen."

Er "denke nicht darüber nach", ob die Jagd nach dem Titel noch komplizierter werde als 2024. Die Konkurrenz ist stark, der 27-Jährige sei aber "völlig relaxt" und "vertraue den Leuten" um sich herum: "Ich gebe mein Bestes, Fehler zu minimieren und kontinuierlich zu punkten."