Vertrag verlängert: Domenicali bleibt bis 2029 Formel-1-Boss!

Kurz vor dem Saisonstart in Australien stellt auch die Formel 1 selbst die Weichen für die Zukunft: F1-Boss Stefano Domenicali bleibt der Serie in seiner Rolle als Präsident und CEO des Formula One Management (FOM) bis mindestens 2029 erhalten, der Italiener hat seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert - das gaben die Verantwortlichen von Liberty Media am Mittwochabend europäischer Zeit bekannt.

"Es ist mir eine Ehre, diesen außergewöhnlichen Sport weiterhin zu führen - eine Leidenschaft, die mich seit meiner Kindheit begleitet", erklärt Domenicali in der Mitteilung zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich bin Liberty Media dankbar für ihr Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit allen relevanten Akteuren der Formel 1 stets im besten Interesse unserer Fans zu handeln, denn sie sind das Herzstück von allem, was wir tun."

Der ehemalige Ferrari-Teamchef hatte seinen Posten als Nachfolger von Chase Carey am 1. Januar 2021 angetreten, unter Domenicali verzeichnete die Formel 1 zuletzt ein starkes Wachstum: Reichweiten, Popularität und Gewinne erreichten neue Rekordwerte. Kein Wunder also, dass beide Parteien gerne miteinander weitermachen möchten:

"Im Namen von Liberty danken wir Stefano für seine enge Zusammenarbeit und blicken mit großem Optimismus auf die weiteren Erfolge, die das F1-Team für den Sport, unsere Fans, Partner und Anteilseigner erzielen wird", erklärt der neue Liberty-Boss Derek Chang, der in dieser Rolle vor wenigen Monaten auf Greg Maffei nachfolgte.

Im Zuge dieser Umstrukturierung waren auch Gerüchte aufgekommen, wonach es Domenicali nach Ablauf seines bisherigen Vertrags zur MotoGP ziehen könnte, die seit vergangenem Jahr ebenfalls in Hand von Liberty Media ist. Mit der Vertragsverlängerung Domenicalis sind diese nun aber endgültig vom Tisch.

"Stefano hat das Unternehmen mit großer Umsicht geleitet, auf den bestehenden Erfolg aufgebaut und das Wachstum der Formel 1 sowohl in kommerzieller Hinsicht als auch in der Fanbindung beschleunigt", lobt Chang den Italiener für seine "effektive Strategie" und "herausragende Ergebnisse". Diese soll Domenicali nun bis mindestens 2029 fortführen - und zwar in der Formel 1.