Vettel freut sich für Verstappen: "Er ist extrem gereift"

Sebastian Vettel (37) hat neue Gesellschaft im ziemlich exklusiven Klub der viermaligen Formel-1-Weltmeister - hegt angesichts der Erfolge von Max Verstappen (27) aber keine negativen Gefühle. "Ich freue mich für ihn, wir sind regelmäßig in Kontakt und kommen gut miteinander aus", sagte Vettel bei RTL und ntv, "er macht es im Moment einfach besser als alle anderen."

Seit dem Grand Prix in Las Vegas am Sonntagmorgen steht Verstappens vierter Triumph nacheinander fest, eine solche Serie hatte auch Vettel von 2010 bis 2013 hingelegt, ebenfalls für Red Bull. Aus Sicht des Deutschen ist Verstappen mittlerweile viel mehr als bloß ein sehr schneller Rennfahrer.

"Er hatte den Speed von Tag eins, das ist Talent, das hat man, oder man hat es nicht", sagte Vettel: "Aber damit ist er nicht der Einzige. Und darauf hat er sich auch nie ausgeruht." Verstappen, bereits seit 2015 in der Formel 1, habe "eine sehr, sehr gute Herangehensweise" entwickelt: "Wenn man sich seinen Werdegang anschaut, hat er die vergangenen Jahre extrem genutzt, er ist extrem gereift." Der Niederländer schaffe es stets, "seinen Kopf kühl zu halten und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er macht fast keine Fehler, ist in den entscheidenden Momenten da. Das zeichnet ihn aus, und das unterscheidet auch einen Champion: Die anderen, die an seinem Thron rütteln, kommen in Wahrheit noch nicht heran."

Nach dominanten Siegen in den vergangenen beiden Jahren hatte Verstappen in der abgelaufenen Saison über weite Strecken nicht mehr das schnellste Auto, er punktete dennoch dermaßen konstant, dass der Titel nie in ernsthafte Gefahr geriet. In keinem einzigen der bislang 22 Saisonrennen verpasste er aufgrund eines eigenen Fehlers die Punkte.

Verstappen liegt nach Titeln nun gleichauf mit Alain Prost und Vettel. Besser waren nur noch Juan Manuel Fangio (5) sowie die beiden Rekordweltmeister Michael Schumacher und Lewis Hamilton (7). Verstappens Vertrag bei Red Bull läuft noch bis 2028.