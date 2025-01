Von Sauber zu McLaren: Neuer Job für Alessandro Alunni Bravi

Erst eine gute Woche ist es her, da wurde der Abschied von Alessandro Alunni Bravi bei Sauber bekannt, jetzt hat der Italiener schon einen neuen Job - er wechselt zu Landsmann Andrea Stella und McLaren, heuert beim Konstrukteurs-Weltmeister aus Woking als Chief Business Affairs Officer an.

Bei Sauber war der gelernte Jurist als Teamrepräsentant tätig, in seiner neuen Rolle kommt auf den 50-Jährigen erneut das Abdecken diverser Aufgabengebiete zu, wie etwa rechtliche und kommerzielle Belange, die Verwaltung der Fahrerverträge, und die Kommunikation mit den Formel-1-Inhabern von Liberty Media.

Mit Blick auf die WM-Tabelle des vergangenen Jahres legt Alunni Bravi in jedem Fall den größtmöglichen Sprung hin, zieht es ihn doch vom Letzten in der Konstrukteurs-WM direkt zum frischgebackenen Weltmeister: "Ich bin sehr dankbar, so einer großartigen Organisation beitreten zu dürfen, deren Werte und Kultur man auch schon von außen so klar sehen kann", sagt der Italiener.

Alunni Bravi: Schon "ganzes Leben lang" McLaren-Fan

"McLaren ist ein Team, von dem ich schon mein ganzes Leben lang ein großer Fan war, weshalb es bei mir natürlich persönlich spezielle Emotionen freisetzt, jetzt die Gelegenheit zu haben, mit so einer großartigen Gruppe an Leuten arbeiten zu dürfen", sagt Alunni Bravi, der in der neu geschaffenen Position zukünftig direkt an McLaren-Boss Zak Brown berichtet.

"Das Vertrauen und die Zuversicht, die Zak und der Vorstand mir entgegengebracht haben, möchte ich gerne zurückzahlen, indem ich mit vollem Einsatz und Hingabe versuchen werde dazu beizutragen, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht", erklärt der 50-Jährige, und fügt hinzu: "Ich glaube, Teamwork ist der Schlüssel zu allem."

Seinen neuen Posten tritt Alunni Bravi bereits zum 1. Februar an. McLaren-CEO Brown freut sich über die sofortige Unterstützung, und verweist in der Pressemitteilung des Teams ausdrücklich auf die "ausgeprägte Erfahrung" und den "Motorsport-Background", den der Italiener nach acht Jahren Sauber mitbringt - schon seit 2017 war Alunni Bravi in Hinwil tätig.

Abgang: Kommunikationschef verlässt McLaren

Neben dem Management des Fahrerentwicklungsprogramms und der Expertise in Rechtsfragen, kommen auf den Neuzugang auch serienübergreifende Businessaufgaben im McLaren-Universum zu. Durch die Umstrukturierung kommt es aber auch im Teamhintergrund zu weiterer Bewegung in Woking:

So wird etwa Stephanie Carlin, die sich bisher um das Nachwuchsprogramm im Hause McLaren kümmerte, fortan andere Verantwortlichkeiten innerhalb des Formel-1-Teams übernehmen. Der bisherige Kommunikationschef Steve Atkins verlässt McLaren indes aus persönlichen Gründen - er möchte sich in Zukunft mehr seiner Familie widmen.