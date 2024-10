Vor US-Wahl: Kamala Harris outet sich als Lewis-Hamilton-Fan!

Überraschung im Wahlkampf um das Präsidentenamt in den Vereinigten Staaten der USA. Denn die Formel 1 hat einen neuen Fan gewonnen, von dem man nicht wusste, dass er (oder in dem Fall sie) die Königsklasse überhaupt verfolgen würde. Die Rede ist von Noch-Vizepräsidenten Kamala Harris, die sich in knapp einem Monat der Wahl mit Donald Trump stellt.

Sympathiepunkte dürfte die 59-Jährige nun bei Formel-1-Fans gesammelt haben, denn in einem Interview mit Talkmaster Howard Stern in dessen Sendung bei Sirius XM gab die Präsidentschaftsanwärterin zu, großer Fan der Rennserie zu sein.

"Oh, es ist so gut", schwärmt Harris. "Wir lieben es! Unsere ganze Familie tut es!"

Von Moderator Stern gefragt, ob sie das nur aus wahltaktischen Gründen sagt, entgegnet sie klar: "Nein, Gott, nein!" Trotzdem muss sie zugeben, dass sie zuletzt nicht unbedingt die Zeit hatte, um die Formel 1 intensiv und regelmäßig zu verfolgen, schließlich befindet sie sich gerade im Endspurt ihrer Wahlkampftour, bevor am 5. November zu den Urnen geschritten wird.

Und je nachdem, wo die Formel 1 fährt, sind die Tageszeiten in Amerika auch komplett andere: Beim Rennstart zum letzten Rennen in Singapur um 20 Uhr Ortszeit war es in den USA zwischen 4 Uhr und 8 Uhr morgens - je nach Zeitzone.

Als nächstes steht aber der US-Grand-Prix auf dem Programm, sodass das Rennen in den Staaten dann zu einer vernünftigen Zeit läuft - genau wie der Mexiko-Grand-Prix eine Woche später und auch der Lauf in Brasilien wiederum eine Woche darauf.

Ob Kamala Harris dann aber die Zeit hat, sich der Formel 1 zu widmen, ist eine andere Frage, schließlich geht es dann in die heiße Phase im Wahlkampf.

Doch egal, ob sie die Rennen verfolgt oder nicht, die Daumen sind dabei einem Fahrer gedrückt: "Natürlich Lewis Hamilton", sagt sie.

Talkhost Howard Stern scheint hingegen kein Fan der Formel 1 zu sein, denn er entgegnet nur: "Ich weiß nicht einmal, wer das ist."

"Du schaust keine Formel 1?", fragt Harris ihn, nachdem sie ihm erzählte, dass Hamilton Mercedes verlassen wird. Sie rät ihm: "Du solltest es dir anschauen, dann bist du vielleicht auch begeistert."