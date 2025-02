Warum sich Alain Prost bei Max Verstappen an Niki Lauda erinnert fühlt

Max Verstappen gilt als Charakterkopf unter den Formel-1-Fahrern - einer, der stets sagt, was er wirklich denkt. Damit erinnert er Alain Prost an dessen früheren McLaren-Teamkollegen Niki Lauda.

Im Gespräch mit RMC Motori sagt Prost: "Max ist Niki insofern ähnlich, als er sehr direkt ist. Daran besteht kein Zweifel. Wenn du Lauda etwas gefragt hast, war seine Antwort immer ehrlich." Bei Verstappen sei das ähnlich: Der Red-Bull-Fahrer hinterlasse mit seinen Aussagen Eindruck.

Auch auf der Strecke lässt Verstappen Taten sprechen: 2024 wurde er zum vierten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister und zog damit in der Zahl seiner Titel mit Prost gleich.

Für Prost kommt das nicht überraschend. Verstappens Erfolg sei "normal, wenn es sich um jemanden wie ihn handelt - einen sehr schnellen Fahrer, der von den ersten Runden an gezeigt hat, dass er etwas Besonderes ist." Mehr noch: Verstappen habe inzwischen bewiesen, "der Beste zu sein", sagt Prost.

Er habe deshalb "überhaupt kein Problem" damit, nach Titeln mit Verstappen auf einer Stufe zu stehen. "Im Gegenteil", meint Prost: "Ich bin sicher, dass er mich übertreffen wird - und in den kommenden Jahren wird er das mit Sicherheit tun."

Verstappen mit Red-Bull-Vertrag bis 2028

Gelegenheit dazu hat Verstappen reichlich: Sein aktueller Vertrag bei Red Bull läuft noch bis einschließlich 2028.

Setzt sich seine Erfolgsserie fort, könnte er bereits 2025 seinen fünften Weltmeistertitel feiern und Prost hinter sich lassen. Theoretisch wären bis 2028 sogar die Rekorde von Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit je sieben WM-Titeln in Reichweite.

Ob Verstappen aber wirklich so lange in der Formel 1 bleiben will, ist offen. Zwar beteuert er, seinen aktuellen Red-Bull-Vertrag erfüllen zu wollen, betont aber zugleich: "Du weißt nie, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert." Nur so viel stehe für ihn fest: "Am Ende werde ich mich für das entscheiden, was ich für am besten halte."