Warum Steiners Abgang ein großer Verlust für Haas ist

Das plötzliche Ausscheiden von Günther Steiner aus dem Formel-1-Team von Haas war ein Schock, trotz der zuletzt hohen Fluktuation bei den Teamchefs. Mike Krack, dessen erstes Rennen mit Aston Martin im März 2022 stattfand, ist nun der drittdienstälteste Teamchef, hinter Christian Horner und Toto Wolff.

Innerhalb von zwei Jahren haben acht Teams ihre Teamchefs gewechselt, wobei sich Steiner zu Mattia Binotto, Jost Capito und Otmar Szafnauer (zweimal) auf der Liste derjenigen gesellt, die unter etwas schwierigen Umständen entlassen wurden.

Diese beispiellose Fluktuation hat ein wenig an den Fußball erinnert, wo man nur so gut ist wie sein letztes Spiel und die Manager den Preis für mangelnde Form zahlen.

In der Formel 1 spielen viele Faktoren eine Rolle, und die Vorlaufzeiten sind lang, um sich in der Startaufstellung sukzessive nach vorn zu arbeiten. Dennoch müssen die Teamchefs - und sehr oft auch die technischen Direktoren - immer den Preis für eine unterdurchschnittliche Leistung zahlen.

Der Unterschied in Steiners Fall besteht darin, dass er in den Augen vieler das Haas-Team war, da er es Stück für Stück aus dem Keim einer Idee aufgebaut hat und die öffentliche Wahrnehmung von seiner starken Persönlichkeit dominiert wurde.

Steiner hatte bei Jaguar und Red Bull gearbeitet, bevor er in die USA ging, um in North Carolina, der Heimat der NASCAR, ein Unternehmen für Verbundwerkstoffe zu gründen.

Er verfolgte mit einigem Interesse, wie die Idee eines US-Teams in der Formel 1 zu scheitern drohte, was ihn jedoch nicht davon abhielt, sein eigenes Projekt anzugehen. Erst die Idee, sich mit Ferrari zusammenzutun und alles zu übernehmen, was die Regeln an mechanischen Teilen zulassen, ließ die Sache realistisch erscheinen.

Der nächste Schritt bestand darin, jemanden zu finden, der dafür bezahlt, und Haas war der perfekte Kandidat. Die Marke war in der NASCAR bereits erfolgreich ist und wollte sein Werkzeugmaschinengeschäft weltweit weiter ausbauen.

"Ursprünglich, als wir anfingen, schlug Günther in den Jahren 2009/10 Kundenautos vor", erzählte mir Haas, als das Projekt 2015 anstand. "Das hat nie wirklich hingehauen. Aber im Laufe der Zeit hies es dann: Hier ist ein anderer Weg, wie man es machen kann, würdest du es auf diese Weise versuchen wollen?"

Steiners Leistung bei der Zusammenstellung des Teams mit einem soliden und langfristigen Geschäftsplan sollte nicht unterschätzt werden. Es handelte sich nicht um eine "Die Sponsoren werden schon kommen"-Lotterie wie bei US F1, Manor oder HRT oder früher auch bei Simtek und Pacific.

Die alle strauchelten und scheiterten. Das Gleiche gilt für das ursprünglich gut finanzierte Lotus/Caterham-Team, als dem Besitzer Tony Fernandes die finanzielle Kraft ausging.

Steiner hat den Deal mit Haas gemacht. Er hat den Deal mit Ferrari gemacht und mit Dallara. Er hatte auch die schwierige Aufgabe, ein ähnliches Zulassungsverfahren mit der FIA und der Formel 1 zu durchlaufen, das aktuell Michael Andretti so frustriert. Denn eine Lizenz zu bekommen, war kein Kinderspiel.

Er musste auch das Personal zusammenstellen, wobei er zunächst auf ehemalige technische Kollegen von Jaguar zurückgriff und Leute einstellte, die nach dem Zusammenbruch des Manor-Teams auf der Strecke geblieben waren. Dessen Fabrik kaufte er als Basis des neuen Teams in Großbritannien kaufte.

Und er überzeugte Romain Grosjean, einen Fahrer mit immerhin zehn Podiumsplätzen, sich dem Start-up-Projekt anzuschließen. Steiner hat das alles so gut wie im Alleingang geschafft, indem er die Dinge mit der schieren Kraft seiner Persönlichkeit vorantrieb und andere von seiner Vision überzeugen konnte.

Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands verschob sich der ursprünglich für 2015 angekündigte Starttermin um ein Jahr nach hinten. Beim Grand Prix von Australien 2016 waren zwei VF-16 am Start, wenn auch in der vorletzten Reihe des Starterfeldes.

Am Sonntag fuhr Grosjean dann ein starkes Rennen und wurde Sechster. Beim nächsten Mal in Bahrain folgte ein fünfter Platz. Ein solcher Start war in jeder Hinsicht eine bemerkenswerte Leistung, und es schien zu schön, um wahr zu sein.

Die Herausforderung bestand darin, diese Form aufrechtzuerhalten. Doch als die Saison weiter fortschritt, fiel es Haas zunehmend schwer, diese Leistung zu wiederholen.

In den sieben darauffolgenden Saisons hat Haas nur einmal das Ergebnis von Grosjean im zweiten Rennen übertroffen, als der Franzose selbst 2018 in Österreich Vierter wurde. In diesem Jahr erreichte das US-amerikanische Team in der Konstrukteursmeisterschaft einen bemerkenswerten fünften Platz.

In jeder anderen Saison schwankte das Team zwischen dem achten und zehnten Platz, wobei seine Form manchmal genau in den Jahren abfiel, in denen auch Lieferant Ferrari ein schlechtes Jahr hatte. Es gab einige Rückschläge, vor allem das Fiasko mit dem Sponsor Rich Energy und die katastrophale Saison 2021.

Mit Mick Schumacher und Nikita Masepin zwei Rookies zu verpflichten und das Auto nicht weiterzuentwickeln, um sich auf das neue Reglement zu konzentrieren, schien damals eine gute Strategie zu sein - und eine notwendige, da Masepins russische Finanzierung benötigt wurde. Aber sie ging nach hinten los.

Doch in der vergangenen Saison, als selbst die Erfahrung von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen das Team in einem immer härter umkämpften Feld nicht vom letzten Platz befreien konnte, musste Gene Haas nach Antworten suchen.

Die Entlassung des Teamchefs schien die naheliegende Lösung zu sein. "Ich mag Günther, er ist ein wirklich netter Mensch, eine wirklich gute Persönlichkeit", sagte Haas diese Woche auf der Website der Formel 1. "Wir hatten ein schwieriges Jahresende. Das verstehe ich nicht, das verstehe ich wirklich nicht."

"Das sind gute Fragen, die man Günther stellen kann, was schiefgelaufen ist. Am Ende des Tages geht es um Leistung. Ich habe kein Interesse mehr daran, Zehnter zu werden."

Auf die Frage nach dem neuen Teamchef Ayao Komatsu fügte er hinzu: "Meine größte Sorge ist, dass wir in Bahrain mit einem Auto erscheinen müssen, das fahrbereit ist. Wir werden sehen, ob es von Vorteil ist, wenn wir einen eher technischen Ansatz haben."

"Ich denke, Günther hatte eher einen menschlichen Ansatz, was den Umgang mit den Leuten angeht, und die Art und Weise, wie er mit ihnen interagierte. Das konnte er sehr gut."

Haas zahlt die Rechnungen und es ist sein Recht, solche Entscheidungen zu treffen, aber seine Argumentation kann in Frage gestellt werden. Steiner hat vielleicht noch nie ein modernes Formel-1-Auto gefahren - das war auch nie seine Aufgabe.

Aber er verfügt über einen soliden technischen Hintergrund und ein gutes Verständnis dafür, was nötig ist, um den Job zu erledigen. Seine Managementfähigkeiten in Frage zu stellen, erscheint angesichts der oben beschriebenen Leistungen ein wenig seltsam.

Ein Teamchef ist die Person, die die Mitarbeiter inspiriert, das öffentliche Gesicht des Unternehmens für die Medien ist. Und vielleicht am wichtigsten ist, dass er sich gegenüber der FIA, der Formel-1-Organisation und den anderen Teams für das Unternehmen einsetzt. Steiner erfüllte all diese Kriterien und noch mehr.

Im Großen und Ganzen zeigt sich, dass sich Gene Haas und Steiner uneinig waren, wie es weitergehen sollte. Dieser Sport entwickelt sich in einem rasanten Tempo, und was funktionierte, als das Team 2018 Fünfter wurde, ist nicht mehr gut genug.

Wir sehen, dass die unmittelbaren Konkurrenten Sauber, Williams und AlphaTauri beträchtliche Investitionen in Infrastruktur und Personal tätigen, um die Lücke zu schließen, während Haas stagniert und durch seine Abhängigkeit von Ferrari und Dallara bis zu einem gewissen Grad die Hände gebunden sind.

Das Modell der gemeinsam genutzten Teile ist immer noch gut, da es Haas erlaubt, sich auf den Schlüsselbereich der Aerodynamik zu konzentrieren, aber ein Nachteil sind die Kosten.

Die 2021 eingeführte Budgetobergrenze hat alle Teams dazu gezwungen, rücksichtslos nach Effizienz zu streben, um die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie für die Produktion zu senken. Aber im Grunde ist Haas immer noch verpflichtet, seine Hauptlieferanten zu einem bestimmten Preis zu bezahlen.

Die ehemalige Manor-Fabrik in Banbury war gerade noch zweckmäßig, als das Team 2016 an den Start ging, und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Produktion woanders stattfindet, ist sie dennoch in die Jahre gekommen. Selbst die Hospitality-Einrichtung im Fahrerlager ist die einfachste aller Teams.

Steiner wollte alles aufrüsten, um mit der Zeit zu gehen, wurde aber von Eigentümer Haas eingebremst, der verständlicherweise darauf bedacht ist, seine Ausgaben zu begrenzen, nachdem er ein Jahrzehnt lang Geld in das Team gepumpt hat.

Durch das Abrutschen vom achten auf den zehnten Platz in der WM sinkt das diesjährige Preisgeld um etwa 20 Millionen Dollar, und diese Lücke muss geschlossen werden.

Haas selbst hat zugegeben, dass sein Rennstall nicht die volle Budgetobergrenze ausgeschöpft hat, die im Rahmen der Finanzregeln für Teams, die Teile von anderen kaufen, angepasst wird. "Normalerweise liegen wir innerhalb von zehn Millionen Dollar an der Budgetgrenze", sagte er gegenüber der Formel 1.

"Ich glaube einfach, dass wir dieses Geld nicht sehr gut ausgeben", so der Teameigentümer. "Viele Teams haben zuvor in ihre Infrastruktur, Gebäude, Ausrüstung und Personal investiert. Unser Modell bestand darin, einen Großteil davon auszulagern."

Wir geben eine Menge Geld aus. Wir haben die Obergrenze noch nicht überschritten, aber wir sind nah dran. Ich glaube nur nicht, dass wir das Geld auf die effektivste Weise ausgeben."

In den vergangenen zehn Jahren hat Steiner das Geld von Haas ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Effizienz ausgegeben, sodass es momentan schwer zu verstehen ist, welche Änderungen künftig vorgenommen werden sollen.

Steiner selbst ist natürlich sehr enttäuscht, dass man ihn gezwungen hat, das Projekt aufzugeben, das er einst begonnen hat und das sein Leben viel länger als die acht Saisons bestimmt hat, in denen die Autos auf der Rennstrecke unterwegs waren.

Allerdings wuchs auch eindeutig seine Frustration, weil ihm die Hände gebunden waren. In einer Situation weiterzumachen, in der er sich regelmäßig mit dem Besitzer stritt und nicht in der Lage war, die Änderungen vorzunehmen, die er wollte, wäre schwierig geworden. Am Ende hat Haas die Entscheidung für ihn getroffen.

Rückblickend könnte man sagen, dass es ein Fehler war, dass er nicht auf eine Beteiligung an dem Unternehmen bestanden hat, als er es aufbaute, sonst könnte er jetzt gut verdienen. Andererseits waren die Formel-1-Teams 2014 potenzielle Geldgruben, und er hätte in einem schwarzen Loch voller Schulden enden können.

Als jemand, der das Glas halb voll sieht, wird Steiner schnell weitermachen. Wie bei Binotto und Szafnauer bleibt abzuwarten, ob er jemals wieder als Teamchef arbeiten wird.

Und selbst wenn ihm anderswo ein Management-Job angeboten wird, würde er nie das Maß an Gesamtverantwortung und Macht genießen, das er bei Haas hatte. Der hohe Bekanntheitsgrad, den "Drive to Survive" ihm verschafft hat, könnte dem 58-Jährigen dennoch alle möglichen Möglichkeiten eröffnen.

In der Vergangenheit hat er bereits als Medienkommentator in der NASCAR gearbeitet. Und die Formel-1-Organisation wäre gut beraten, ihm eine Aufgabe zu geben, damit er im Fahrerlager und vor den Kameras von Netflix präsent bleibt.

In der Zwischenzeit hat Steiner immer noch sein Unternehmen Fireworks Composites, das in aller Stille expandiert hat, während sein Gründer mit Haas beschäftigt war. Es beschäftigt jetzt mehr Mitarbeiter und verfügt über eine beeindruckendere Infrastruktur als das Formel-1-Team, das er gerade verlassen hat.

"Ich wünsche Günther alles Gute für sein nächstes Kapitel", sagt Grosjean, der fünf Jahre lang mit ihm gearbeitet hat. "Er ist definitiv ein Mann, der noch viele Ideen und Dinge vor sich hat." Eines ist sicher - wir haben nicht das letzte Mal von ihm gehört.