Was aus der Formel-1-Strecke in Vietnam geworden ist

Im April 2020 ist alles bereit für den ersten Vietnam-Grand-Prix der Formel 1: Hermann Tilke hat für die Landeshauptstadt Hanoi einen modernen Stadtkurs entwickelt, der pünktlich zum geplanten Debüt fertiggestellt und auch im offiziellen Formel-1-Spiel enthalten ist. Doch die Sache hat einen Haken: Die Formel 1 kommt nicht und die Rennstrecke nimmt nie offiziell den Betrieb auf.

Schuld daran ist zunächst die weltweite Corona-Pandemie, die weite Teile des öffentlichen Lebens sowie den Motorsport lahmlegte. Aber als überall wieder Rennen stattfinden, fehlt Vietnam weiterhin im Formel-1-Kalender - weil inzwischen Korruptionsvorwürfe gegen eine Schlüsselperson aus dem Grand-Prix-Komitee erhoben wurden. Obwohl das nichts mit dem Formel-1-Rennen zu tun hat, bleibt Hanoi außen vor.

Der aktuelle Zustand der Strecke in Hanoi

So ist es auch fünf Jahre nach dem geplanten Renndebüt: Der Hanoi Street Circuit existiert nur auf dem Papier - und anhand der fertiggestellten Anlagen, die nie benutzt wurden und langsam verfallen.

Den aktuellen Zustand der Strecke dokumentiert ein YouTube-Video von "Beach Office" und zeigt, wie sich die Natur das Areal rund um den Kurs zurückerobert: Gras und Büsche wuchern an den Stellen, die einst gepflegte Grünflächen hätten sein sollen; kleine Pflanzen drücken sich durch Risse im Asphalt an die Oberfläche; Schilder und Hinweistafeln beginnen zu verblassen.

Bemerkenswert aber ist: Die Markierungen für die Startboxen auf der Zielgeraden sind gut erhalten. Fast so, als könnte die Formel 1 jederzeit ein Rennen dort austragen. Denn auch das Boxengebäude mit Haupttribüne wirkt noch gut in Schuss - nicht mehr neu, aber weitgehend intakt.

Warum ein Rennen in Vietnam unrealistisch ist

Praktisch wird das nicht passieren: Weltweit verfügen aktuell nur 38 Strecken über die notwendige FIA-Grad-1-Einstufung, um Formel-1-Rennen auszutragen. Der Hanoi Street Circuit ist in der entsprechenden Übersicht des Automobil-Weltverbands nicht gelistet. Das bedeutet: Selbst wenn die Strecke vollständig einsatzbereit wäre, könnte sie derzeit keinen Grand Prix ausrichten.

Die Formel 1 scheint das Rennprojekt in Vietnam inzwischen aufgegeben zu haben: Seit 2021 taucht das Rennen in Hanoi nicht einmal mehr in provisorischen Kalendern auf. Mit Saudi-Arabien (2021), Miami (2022) und Las Vegas (2023) hat die Rennserie zudem einige neue Austragungsorte angesteuert. 2026 folgt zudem ein neues Stadtrennen in Madrid.