Wechsel zu Red Bull? Piastri reagiert auf Marko-Aussage: "Nettes Kompliment"

Max Verstappens WM-Konkurrent Lando Norris stempelte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko zuletzt als mental schwach ab, und erntete dafür aus dem Hause McLaren im Nachgang selbst ordentlich Kritik.

Der andere Papaya-Fahrer, Oscar Piastri, scheint es dem Österreicher hingegen schon mehr angetan zu haben. Bereits in der Vergangenheit äußerte sich Marko lobend über den Australier, der als logische Konsequenz auch auf Red Bulls Wunschliste für den Platz neben Verstappen - beziehungsweise als Nachfolger, sollte der Niederländer das Team verlassen - ganz oben stehen soll.

Das berichtet F1-Insider, die Marko in Bezug auf den Flirt mit Piastri mit den Worten zitieren: "Sagen wir mal so: Mark Webber sucht intensiv das Gespräch."

Das sagt Piastri zu den Red-Bull-Gerüchten

Ex-Red-Bull-Pilot Webber ist mittlerweile Manager von Landsmann Piastri. Fakt ist: Zu seinem ehemaligen Rennstall pflegt der Australier immer noch beste Kontakte und eine enge Beziehung - mehr allerdings zu Teamchef Christian Horner, als zu Marko, der sich zu Webbers aktiven Zeiten doch immer recht klar aufseiten von Teamrivale Sebastian Vettel positionierte.

Doch wie heiß ist der Draht wirklich zwischen Piastri und dem Weltmeisterteam? Der Australier selbst schiebt den Spekulationen über einen Wechsel und seine Zukunft am Donnerstag in Mexiko jedenfalls den Riegel vor: "Definitiv nicht", sagt Piastri in seiner Medienrunde auf die Frage, ob Red Bull für die Zukunft auf seinem Radar sei?

"Ich bin sehr glücklich, wo ich bin. Ich stehe nach diesem Jahr auch für die beiden nächsten unter Vertrag", sagt der McLaren-Pilot, und stellt klar: "Ich schaue sicher nicht danach, irgendwo anders hinzugehen." In Bezug auf Markos Aussage fügt Piastri süffisant an: "Es wäre kein Formel-1-Wochenende ohne ein paar Kommentare von Helmut."

Dass Red Bull mutmaßlich ein Auge auf ihn geworfen hat, das sei aber keine massive Überraschung für ihn: "Ich meine, es ist ein nettes Kompliment, würde ich sagen. Aber nochmal: Ich bin sehr glücklich, wo ich bin - und sie haben einen ziemlich großen Pool an Fahrern, aus dem sie wählen können."