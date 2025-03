Wegen fehlender Speicherkarten: Williams muss 10.000 Euro zahlen

Das Williams-Team wird für einen Regelverstoß im Freitagstraining beim Grand Prix von China 2025 mit einer Geldstrafe belegt. Der kuriose Regelbruch lag aber nicht etwa an einem illegalen Heckflügel oder anderen technischen Tricks, sondern an fehlenden Speicherkarten in den neuen Kameras, die die FIA zur Überprüfung der Flexibilität der Heckflügel eingeführt hat.

Für Shanghai hat die FIA die Heckflügel-Regeln nochmal engmaschiger angezogen und die erlaubten Flexibilitäten reduziert. Um das zu überwachen, setzt der Verband nach hinten gerichtete HD-Kameras ein, die den Heckflügel filmen. Zumindest im Freien Training. Kameras, die einzig und allein den Regelhütern dienen und nicht Teil des internationalen TV-Broadcasts sind.

Die Speicherkarten, die in diese Kameras eingesetzt sind, müssen von den Teams nach Ende des Freien Trainings bei der FIA abgegeben werden. Doch bei Williams wurde am Freitag festgestellt, dass gar keine Speicherkarten eingelegt waren. Ein Missverständnis, für das der Rennstall jetzt 10.000 Euro Strafe zahlen muss.

In der Technischen Richtlinie TD034L heißt es wörtlich: "Die Teams sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Kameras mindestens zehn Minuten vor Beginn einer Session, in der sie verwendet werden sollen, mit einer korrekt formatierten (FAT32 oder exFAT) und leeren SD-Karte ausgestattet sind."

Doch bei Williams ging man davon aus, dass die Kameras bereits mit SD-Karten geliefert würden, die von der FIA bereitgestellt werden. "Eine Überprüfung, ob das tatsächlich der Fall war, fand nicht statt", heißt es in der Urteilsbegründung der FIA-Rennkommissare. "Das Team berief sich offenbar auf eine E-Mail des Technischen Delegierten der FIA an ein Teammitglied, in der nahegelegt wurde, dass die Teams auch eigene SD-Karten verwenden könnten. Das Team gab an, davon ausgegangen zu sein, dass die von ihnen eingebauten Kameras mit SD-Karten der FIA ausgestattet waren."

Aber während des ersten Freien Trainings fiel einem Mechaniker ein rotes Blinklicht an den Kameras auf und meldete dies der FIA. Was das rote Blinklicht zu bedeuten hatte, wusste man bei Williams zunächst nicht. Und es war im laufenden Betrieb ohnehin zu spät, die Speicherkarten noch einzusetzen.

In einem Williams-Statement heißt es: "Nach der Session haben wir gemeinsam mit der FIA alle Abläufe überprüft und können bestätigen, dass das Versäumnis, das Videomaterial fristgerecht bereitzustellen, auf ein Missverständnis zurückzuführen ist. Unsere internen Prozesse werden entsprechend überarbeitet, damit so etwas künftig nicht mehr vorkommt."

Williams betont außerdem, dass es sich dabei um ein Versehen handelte und nicht um den Versuch, einen Betrug im Heckflügelbereich zu vertuschen: "Wir haben keine Bedenken hinsichtlich der Legalität unseres Flügels. Es handelt sich um denselben Flügel, den wir bereits in Melbourne verwendet haben - er entspricht vollständig dem Reglement, und wir mussten nach dem Erlass der neuen Technischen Richtlinie keinerlei Anpassungen vornehmen."

Eine Behauptung, die von der FIA explizit bestätigt wird: "Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass die Flügel nicht mit den Vorgaben zur Flexibilität der Karosserie gemäß dem Technischen Reglement übereinstimmten." Dennoch, so der Verband, sei "TD034L eindeutig in seiner Aussage, dass die Verantwortung für das Einsetzen der leeren SD-Karten bei den Teams liegt. Und ebenso eindeutig ist, dass das Team dieser Anweisung nicht nachgekommen ist."

Für den prozeduralen Fehler muss Williams 10.000 Euro Strafe überweisen. Weitere 40.000 Euro werden bis 31. Dezember 2025 auf Bewährung ausgesetzt und werden nur schlagend, wenn sich der Vorfall wiederholen sollte.