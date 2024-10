Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: "Komplimente sind mir egal, ich will gewinnen"

Max Verstappen erklärte, wovon seine Zukunft in der Formel 1 bei Red Bull Racing abhängt und was er zur Kritik an seinem vermeintlich zu aggressiven Fahrstil hält.

Mit dem Grand Prix von Brasilien (Rennen am Sonntag, 3. November, ab 18:00 Uhr im Liveticker) geht die Saison 2024 in der Formel 1 in die ganz heiße Phase.

Nur noch vier Rennen sind zu fahren und derzeit sieht es danach aus, als ob Max Verstappen mit 362 Punkten als Führender der Gesamtwertung seinen WM-Titel verteidigen kann.

Vor dem Grand Prix auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo sprach der Niederländer nun über seine Zukunft bei Red Bull Racing und wovon diese abhängt.

Dabei geht es für den 27-Jährigen vor allem auf eines an: Leistung. "Ich will in einem Auto sitzen, mit dem ich um Siege und Weltmeisterschaften fahren kann. Aber es kommt auch auf das Umfeld an. Wenn du dich nicht mit dem Team und den Mitarbeitern identifizieren kannst, macht es keinen Spaß", erklärte Verstappen in der "Sport Bild".