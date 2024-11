WM-Führung: Verstappen knackt Schumacher-Rekord

"Regengott" Max Verstappen (27) ist mit seinem beeindruckenden Sieg in Brasilien wohl der entscheidende Schritt zu seinem vierten WM-Titel in Serie gelungen - und ganz nebenbei hat der Niederländer einen Formel-1-Rekord von Michael Schumacher gebrochen. Verstappen führte am Montag die WM-Wertung in der Königsklasse seit 897 Tagen an, Schumacher stand zwischen 2000 bis Anfang 2003 896 Tage an der Spitze.

Verstappen war am Sonntag im Regenchaos von Sao Paulo in seinem Red Bull von Startplatz 17 zum Sieg gerast. Damit baute der Titelverteidiger seine Führung in der WM auf Verfolger Lando Norris (McLaren) auf 62 Punkte aus - und könnte sich bereits beim nächsten Rennen in Las Vegas am 24. November erneut die Krone aufsetzen.

Verstappen war der erste Fahrer seit Kimi Räikkönen beim Großen Preis von Japan 2005, der von Startplatz 17 aus gewann. "Er war heute der Wahnsinn", sagte sein Vater Jos, ehemaliger Teamkollege von Schumacher. Und Red-Bull-Teamchef Christian Horner bezeichnete Verstappen als "unbezahlbar. Es ist unmöglich, das zu beziffern. Das war die Fahrt eines Champions. Es gibt einige großartige Fahrer da draußen, aber so herauszustechen und zu glänzen wie heute - ich denke, das hebt ihn von einigen der Großen ab."