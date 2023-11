Zukunft weiter offen: Williams kündigt Sargeant-Entscheidung "demnächst" an

Anzeige

19 der 20 aktuellen Formel-1-Piloten werden auch im kommenden Jahr weiterhin für ihren aktuellen Arbeitgeber an den Start gehen. Lediglich die Zukunft von Williams-Pilot Logan Sargeant ist auch nach dem Saisonfinale 2023 in Abu Dhabi noch immer nicht geklärt.

Williams-Teamchef James Vowles sorgte mit einem Funkspruch an Sargeant unmittelbar nach Rennende allerdings für Aufsehen. "Logan, gute Arbeit. Tut mir leid, dass du nicht das Auto hattest, um heute mehr zu zeigen", funkte Vowles zunächst an seinen Piloten.

Nicht ungewöhnlich, doch dann wird es spannend, denn Vowles sagte: "Dein Beitrag dieses Jahr war exzellent. Es ist wirklich ein stolzer Moment, dass du während der Saison so gewachsen bist. Ich freue mich auf den gemeinsamen Winter und viele weitere."

Das klingt stark danach, dass der US-Amerikaner auch 2024 weiterhin im Williams-Cockpit sitzen wird. Allerdings fängt Vowles seine Aussage kurz danach schon wieder ein und erklärt: "Was auch immer passiert, Logan war seit vielen, vielen Jahren ein Teil unserer Akademie."

"Und er wird immer ein Teil davon bleiben", erklärt Vowles seinen Funkspruch und ergänzt: "Man kann Anzeichen sehen, dass er tut, was wir brauchen, um den Sitz zu behalten. Aber wir sind jetzt noch nicht in der Position, um das zu bestätigen."

Vowles betont: Das Gesamtbild entscheidet

"Ich wollte einfach, dass er weiß, dass ich stolz auf die Schritte bin, die er in diesem Jahr gemacht hat", stellt er klar. Man werde in diesem Winter auf jeden Fall noch viele Tage zusammen verbringen, "und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt."

Im Rahmen des Rennens in Abu Dhabi hat Vowles außerdem verraten, dass Williams "demnächst", nämlich innerhalb der nächsten Wochen, eine Entscheidung darüber treffen werde, wer 2024 im zweiten Cockpit neben Alexander Albon fahren wird.

In der heutigen Formel 1 ist es durchaus ungewöhnlich, dass ein Team nach dem Ende einer Saison noch nicht beide Fahrer für das kommende Jahr bestätigt hat. Doch Vowles erklärt: "Ich wollte das Ende der Saison abwarten und alle Möglichkeiten prüfen."

"Ich bin jemand, der von Anfang an sehr klar war. Ich will das über die ganze Saison hinweg beurteilen, nicht nur über ein Rennen, um sicherzustellen, dass wir die richtige Entscheidung für das Team und auch für die Zukunft von Logan treffen", so Vowles.

Er wolle seine Entscheidung nicht anhand von einzelnen Rennen treffen. "Ich möchte die Daten der ganzen Saison noch einmal durchgehen und den Fortschritt, die Fehler, die Ausreißer und das Wachstum betrachten, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", erklärt er.

Sargeant sieht sich auf einem guten Weg

Obwohl Sargeant das teaminterne Qualifyingduell gegen Albon am Ende des Jahres mit 0:22 verlor, konnte er in der zweiten Saisonhälfte zumindest kleinere Highlights setzen. In Austin holte er beispielsweise seinen einzigen WM-Punkt, in Las Vegas qualifizierte er sich auf P7.

Er selbst betont daher, auf einem guten Weg zu sein. "Ich habe das Gefühl, dass vom fahrerischen Standpunkt aus alles in den letzten Events viel besser geworden ist", sagt er und erklärt: "Ich versuche einfach, meinen Job so gut wie möglich zu machen."

"So wie es in letzter Zeit gelaufen ist, sehe ich keine Probleme", so Sargeant im Hinblick auf einen neuen Vertrag für 2024. Aus der "Williams Driver Academy", aus der auch Sargeant selbst den Sprung in die Formel 1 schaffte, drängt sich übrigens aktuell kein Nachfolger auf.

Zak O'Sullivan und Franco Colapinto, die für Williams beim Abu-Dhabi-Test am Dienstag am Start waren, wurden nämlich bereits für die Formel-2-Saison 2024 bestätigt. In der Königsklasse plant Williams vorläufig also noch nicht mit ihnen.