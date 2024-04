Zum 30. Todestag: Große Senna-Ausstellung in Turin

Anzeige

Vor 30 Jahren verunglückte Ayrton Senna auf der Rennstrecke in Imola, anlässlich seines Todestages am 1. Mai würdigt Italien die brasilianische Formel-1-Legende mit einer großen Ausstellung. Im Automobilmuseum in Turin werden vom 24. April bis 13. Oktober Rennwagen präsentiert, die Senna im Laufe seiner Karriere gefahren hat - vom ersten Formel Ford bis zum letzten Williams.

Gezeigt werden auch Dokumente, Fotos und Erinnerungsstücke, darunter die komplette Sammlung der Rennanzüge und Helme des dreimaligen Weltmeisters. Dazu die größte Sammlung aller weltweit veröffentlichten Bücher, die Senna gewidmet sind.

Um Sennas Geschichte zu begleiten, werden entlang der gesamten Ausstellungsstrecke spektakuläre Bilder zu sehen sein, auch Super8-Filme, audiovisuelle Installationen und eine Multiprojektion auf einer großen Leinwand.

Unter den Bildern befindet sich eine große Auswahl an Aufnahmen von Angelo Orsi, bis zu dessen Tod Freund und offizieller Fotograf von Senna. Das berichtete Kurator Carlo Cavicchi bei der Vorstellung der Ausstellung in der brasilianischen Botschaft in Rom.

Im Hof der Botschaft wurde der McLaren Honda MP4/4 des Jahres 1988 ausgestellt, mit dem Senna seinen ersten WM-Titel in Suzuka gewonnen hatte. Im Museum wird am 1. Mai ein Livestream aus dem Autodrom von Imola gezeigt, dort finden Gedenkfeiern zu Ehren des unvergessenen Piloten statt.