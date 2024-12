0,5 Punkte Abstand: Audi-Mann Bortoleto im Titel-Drama

Der künftige Audi-Pilot Gabriel Bortoleto ist im Unterbau der Formel 1 Hauptdarsteller eines dramatischen Titelkampfs. Im Hauptrennen der Formel 2 von Katar kam der Brasilianer am Sonntag als Erster ins Ziel, wurde aber als Dritter gewertet - ein Missverständnis hatte ihm zuvor eine Fünf-Sekunden-Strafe eingebracht. Sein Titelkonkurrent Isack Hadjar (Frankreich/Campos) wurde Zweiter und rückte damit im Klassement ganz nah an Bortoleto (Invictus) heran: 0,5 Punkte trennen die beiden nun vor dem Finale in Abu Dhabi am kommenden Wochenende.

Den Rennsieg am Sonntag erbte der Este Paul Aron (Hitech), der Deutsch-Däne Oliver Goethe (MP Motorsport) holte den starken vierten Platz. Der Kampf um die Meisterschaft wird aber nur noch zwischen Rookie Bortoleto und Hadjar entschieden, der bereits seine zweite Saison in der Formel 2 bestreitet. Bortoleto hatte 2023 in seinem ersten Jahr den Titel in der Formel 3 gewonnen und könnte dieses Kunststück nun eine Etage höher wiederholen.

Im kommenden Jahr steigt Bortoleto in die Formel 1 auf, er fährt dann für das Sauber-Team, das ab 2026 als Audi-Rennstall unterwegs ist. Sein Teamkollege wird der Deutsche Nico Hülkenberg sein.

Am Sonntag startete Bortoleto von Rang zwei, überholte Aron aber schon auf den ersten Metern. Als die Stopps anstanden, forderte sein Team ihn dann erst während der Anfahrt auf die Boxengasse auf, noch eine Runde länger draußen zu bleiben - Bortoleto kehrte daher auf unerlaubte Weise auf die Strecke zurück und kassierte die Strafe. In den letzten Runden baute er seinen Vorsprung auf Hadjar Stück für Stück aus, wollte fünf Sekunden zwischen sich und den Verfolger bringen. Am Ende fehlten aber noch 0,4 Sekunden, sodass Hadjar noch als Zweiter gewertet wurde.