24-Stunden-Rennen am Nürburgring live: Übertragung im Livestream und im TV - Zeitplan und Rahmenprogramm

Wann finden die Qualifyings am Nürburgring statt?

Das erste Qualifying beginnt am Donnerstag, den 19. Juni, um 12:55 Uhr und endet um 15:15 Uhr. Das zweite Qualifying läuft am selben Tag von 19:55 Uhr bis 23:45 Uhr. Das dritte und finale Qualifying findet dann am darauffolgenden Freitag von 16:10 Uhr bis 18:00 Uhr statt, während das Top-Qualifying am Freitag von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr geht.