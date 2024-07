Abschiedsvorstellung für Bradl? "Könnte das letzte Mal sein"

Anzeige

Mit einer Wildcard tritt Stefan Bradl am Sachsenring an, doch es ist vielleicht die Abschiedsvorstellung für den früheren Weltmeister. "Mein Gefühl sagt mir, dass es das letzte Mal sein könnte, dass ich beim Heim-Grand-Prix in der Königsklasse am Start stehe", erklärte der 34 Jahre alte MotoGP-Pilot vor dem Großen Motorrad-Preis von Deutschland an diesem Wochenende.

"Es ist das Saisonhighlight für mich", betonte der Honda-Testfahrer, zum dritten Mal in diesem Jahr darf der Zahlinger nach seinen Starts in Jerez und Barcelona in der Weltmeisterschaft ran. Große Ziele hat sich Bradl, in der WM normalerweise als Experte für Red Bull TV im Einsatz, wegen der anhaltenden Probleme beim japanischen Hersteller nicht gesetzt. "Ich sehe es als Test", so Bradl, "wir versuchen, mit Honda Daten zu sammeln und peu a peu wieder in die Spur zu finden. Es ist ein Pflichtprogramm mit kleiner Schleife drum."

Bradl, der beim Heimrennen zweimal Zweiter wurde (2008/125ccm, 2011/Moto2), will vor allem "die Fans genießen und eine gute Show erleben". Fast 100.000 Zuschauer waren im Vorjahr am Rennsonntag da, insgesamt 233.196 Besucher kamen verteilt über drei Tage und sorgten für einen Rekord.

Für den Sprint am Samstag (15.00 Uhr) und das Hauptrennen am Sonntag (14.00/beide DF1 und Sky) hat Bradl mehrere Favoriten. "Der Auftritt von Francesco Bagnaia in Assen war eine Machtdemonstration vom Allerfeinsten. Ich erwarte einen Zweikampf zwischen dem Italiener und dem Spanier Jorge Martin", sagte der Moto2-Champion von 2011. Weltmeister Bagnaia hatte in den Niederlanden beide Rennen vor WM-Spitzenreiter Martin (beide Ducati) gewonnen.

Doch es gibt einen weiteren Kandidaten. "Ich glaube, dass jetzt die Stunde von Marc Marquez schlagen könnte, dem 'King of Sachsenring'. Die Strecke kommt ihm durch die vielen Linkskurven entgegen, die Zeichen stehen gut für ihn", so Bradl. Der Spanier Marquez hat seit 2010 jeden Grand Prix in Sachsen gewonnen, wenn er am Start stand. Und diesmal ist es die Premiere des achtmaligen Weltmeisters auf der starken Ducati nach dem Abschied von Honda.