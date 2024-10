Ausgerechnet in Malaysia: Iannone gibt MotoGP-Comeback

In Malaysia bekam die Motorradkarriere von Andrea Iannone einen Knick, in Malaysia gibt der Italiener sein MotoGP-Comeback. Der 35-Jährige geht am kommenden Sonntag (08.00 Uhr MEZ/DF1) beim WM-Lauf in Sepang für das Team von Valentino Rossi an den Start.

Iannone hatte wegen Dopings eine Vierjahressperre erhalten, nachdem bei einer Kontrolle beim Grand Prix in Malaysia am 3. November 2019 in einer Urinprobe ein anaboles Steroid nachgewiesen worden war. In der zuletzt abgelaufenen Saison war der langjährige MotoGP-Pilot in der Superbike-WM mit einer Ducati an den Start gegangen.

Auch in Malaysia steuert Iannone ein Modell des italienischen Herstellers. Der Rückkehrer ersetzt seinen Landsmann Fabio Di Giannantonio, der wegen einer Schulteroperation für den Rest des Jahres ausfällt. Iannone hat ein MotoGP-Rennen gewonnen, 2016 triumphierte er in Österreich.