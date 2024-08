Colapinto-Ersatz: Goethe steigt in die Formel 2 auf

Anzeige

Das deutsch-dänische Motorsporttalent Oliver Goethe gibt am kommenden Wochenende sein Debüt in der Formel 2. Der 19-Jährige, normalerweise in der Formel 3 tätig und dort in dieser Saison beim Sprintrennen in Imola siegreich, übernimmt bei den Rennen in Monza bei MP Motorsport das Cockpit des Argentiniers Franco Colapinto, der bis zum Saisonende in der Formel 1 für Williams fahren wird.

"Obwohl ich keine Erfahrung mit diesem Formel-2-Auto habe, haben mir die zwei Saisons, die ich in der Formel 3 verbracht habe, eine großartige Grundlage für diesen Schritt gegeben", sagte Goethe: "Meine Ziele für dieses Wochenende sind, alle Informationen aufzusaugen und so viel wie möglich zu lernen. Das wird selbst auf einer Strecke, die ich gut kenne, nicht einfach, weil alle meine Konkurrenten so viel mehr Erfahrung haben als ich und ich den Anruf so spät bekommen habe, dass ich keine Gelegenheit hatte, mich im Simulator auf die F2 vorzubereiten."

Goethe wurde 2023 in seiner Rookie-Saison in der Formel 3 Achter, in diesem Jahr liegt er vor dem Saisonfinale in Monza auf Platz sieben in der Gesamtwertung. Er sei "ein bisschen traurig, dass ich meine Formel-3-Saison nicht wie geplant beenden kann, ich wäre gerne bei meinem Campos-Team mit einem Paukenschlag ausgestiegen."