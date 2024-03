DF1 zeigt zwölf MotoGP-Rennen im deutschen Free-TV

Anzeige

Kehrtwende in der MotoGP: Der neue deutsche TV-Sender DF1 überträgt dank einer Kooperation mit ServusTV Österreich 12 der 21 Saisonrennen im Free-TV. Weil sich ServusTV zum Jahreswechsel vom deutschen Markt verabschiedet hatte, war die Motorrad-WM 2024 zunächst hinter der Bezahlschranke von Sky verschwunden.

Zur Freude der Fans werden nun unter anderem das Rennen auf dem Sachsenring, der prestigeträchtige Grand Prix in Silverstone und das Saisonfinale in Valencia frei empfangbar sein. Die Saison beginnt bereits am Freitag mit dem ersten Training auf dem renovierten Losail International Circuit in Katar.

Einen festen deutschen Fahrer gibt es in dieser Saison erstmals seit fast 75 Jahren nicht. Stefan Bradl (Zahling) wird aber als Honda-Testfahrer zu mindestens drei Einsätzen mit Wildcards kommen.