Espargaro siegt in Silverstone - historischer Sieg in Moto3

Der Spanier Aleix Espargaro hat in der MotoGP seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der Aprilia-Pilot entschied das Rennen in Silverstone in der letzten Runde, als er am Italiener Francesco Bagnaia (Ducati) vorbeizog. Dritter wurde der Südafrikaner Brad Binder (KTM).

In der Gesamtwertung liegt Bagnaia mit nun 214 Punkten komfortabel vorne, der Spanier Jorge Martin (173) hat als Zweiter 41 Punkte Rückstand. Marco Bezzecchi (167) schied nach einem Sturz aus und verlor den zweiten Platz an Martin. Sein Rückstand beträgt 47 Punkte

In der Moto-3-Klasse hatte zuvor David Alonso nach einer irren Aufholjagd Motorrad-Geschichte geschrieben. Der 17-Jährige raste vom 28. und damit letzten Platz ganz nach vorne und feierte als erster Kolumbianer überhaupt einen Sieg in einem Rennen der Motorrad-WM. Nach Zieldurchfahrt schlug er sich fassungslos die Hände vors Visier, wenig später setzte Alonso zum Wheelie an.

Platz zwei ging an den Japaner Ayumu Sasaki, Dritter wurde der spanische WM-Führende Daniel Holgado. Es ging eng zu: Bei Zieleinfahrt lag die Top 15 innerhalb von nur 1,572 Sekunden.