Ferrari von 1962 für 48,3 Millionen Euro versteigert

In den USA ist am Montag ein Ferrari 250 GTO als zweitteuerstes Auto der Geschichte versteigert worden. Das gab das Auktionshaus Sotheby's bekannt. Der leuchtend rote Roadster ging für über 48,3 Millionen Euro an einen neuen Besitzer, den erfolgreichen Bieter nannte das Unternehmen nicht.

Vorher war der Scuderia-Sportwagen aus dem Jahr 1962, der bei einem 1000 Kilometer-Rennen auf dem Nürburgring sowie beim legendären 24-Stunden-Rennen in Le Mans zum Einsatz kam, über 38 Jahre lang im Besitz eines amerikanischen Sammlers gewesen.

Übertroffen wurde der Ferrari nur von einem Mercedes (300 SLR Uhlenhaut Coupe), der im vergangenen Jahr für 135 Millionen Euro in einem Museum des deutschen Automobil-Herstellers in Stuttgart verkauft wurde.