Formel 2: Crawford siegt in Silverstone - Goethe ohne Punkte

Der US-Amerikaner Jak Crawford hat das Formel-2-Hauptrennen in Silverstone gewonnen und die Brisanz im Titelrennen erhöht. Der Dams-Pilot setzte sich am Sonntag beim verregneten Großbritannien-Gastspiel vor dem irischen McLaren-Junior Alex Dunne und dem Briten Luke Browning (Hitech) durch. Für Crawford war es nach dem Sieg in Monaco sowie dem Sprinterfolg in Imola der dritte Triumph der Saison.