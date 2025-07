Formel 2: Dunne dank Start-Ziel-Sieg wieder an der Spitze

Der irische Nachwuchspilot Alex Dunne hat die Spitze der Formel-2-Gesamtwertung zurückerobert. Der McLaren-Junior zeigte im verregneten Hauptrennen von Spa-Francorchamps eine fehlerfreie Leistung und machte durch seinen Start-Ziel-Sieg drei Plätze im Klassement gut. Der zuvor Führende Richard Verschoor (19.), Jak Crawford (18.) und Luke Browning (5.) müssen sich nun wieder hinter Dunne einreihen.

Oliver Goethe blieb nach seinem überzeugenden vierten Platz am Samstag ohne Punkte, der Deutsch-Däne schied kurz vor Rennende wegen eines Motorschadens aus. Das Podium komplettierten Red-Bull-Junior Arvid Lindblad aus Großbritannien und Roman Stanek aus Tschechien.

Dunne jubelte in den Ardennen zum dritten Mal in diesem Jahr ganz oben auf dem Treppchen und führt die Nachwuchsklasse nach neun von 14 Rennwochenenden mit 137 Zählern an. Der Niederländer Verschoor, der seit Ende Juni vorne lag, folgt mit 15 Punkte Rückstand. Der Italiener Leonardo Fornaroli (121) übernahm Platz drei vor Crawford (USA) und Browning (Großbritannien).